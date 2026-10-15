Las jornadas Infosalud de la Fundación Caja Rural de Zamora se centrarán en el alzhéimer y otras demencias

ZAMORA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición de las jornadas Infosalud de la Fundación Caja Rural de Zamora se centrará en el alzhéimer y otras demencias y se celebrará los próximos 19 y 21 de octubre bajo el lema 'Una mente cuidada, un futuro mejor'.

Según ha trasladado también la Fundación en un comunicado, las jornadas tomarán forma en un ciclo de actividades destinado a acercar a la sociedad información rigurosa y herramientas prácticas para afrontar el alzhéimer y otras demencias.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la asociación AFA Zamora y la participación de profesionales de distintos ámbitos relacionados con la atención a las personas afectadas y sus familias.

"El alzhéimer y otras enfermedades neurodegenerativas representan uno de los principales desafíos sanitarios y sociales de nuestro tiempo. Por ello, la Fundación Caja Rural de Zamora impulsa este ciclo divulgativo con el propósito de ofrecer información especializada, promover la detección y actuación tempranas y dar a conocer los recursos disponibles para las personas afectadas y su entorno familiar", han incidido desde la organización.

El programa se inicia el lunes 19 de octubre, a las 20.00 horas, en el Paraninfo del Colegio Universitario, con la conferencia 'Deterioro cognitivo inicial. ¿Qué hacer? Necesidades, decisiones y nuevos retos', impartida por Laura Manteca Freire, psicóloga y responsable del Área Terapéutica de AFA Zamora. Durante la sesión se abordarán las primeras señales del deterioro cognitivo, las necesidades que surgen tras los primeros síntomas y las decisiones que deben afrontar tanto las personas afectadas como sus familias.

Las jornadas continuarán el miércoles 21 de octubre, a las 20.00 horas, también en el Paraninfo del Colegio Universitario, con la charla 'Tomar decisiones a tiempo. Cuestiones legales y prácticas ante un diagnóstico de demencia', que contará con la participación de Marta Rodríguez Valdesogo, abogada, y Teresa Rodríguez de Castro, notaria.

La sesión analizará aspectos jurídicos y prácticos de especial relevancia para las familias, poniendo el foco en la importancia de planificar y tomar decisiones con antelación.