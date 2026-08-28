Las Jornadas Medievales de Ávila cerrarán cada día con actuaciones de DJs locales en la explanada del Lienzo Norte

Cartel de 'After Medievales' - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las XXIX Jornadas Medievales de Ávila, declaradas de Interés Turístico Nacional y que se celebrarán del 3 al 6 de septiembre próximos, cerrarán cada uno de los días con conciertos y actuaciones de DJs locales en la explanada delantera del Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte.

Organizada por el Café Restaurante Lienzo Norte, en colaboración con el Ayuntamiento de Ávila, la programación de 'After Medievales' contará con José Santos, Lubis, DJ Bubble, Sermor, Everon y Lasher, según ha detallado el propio Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

El primer día de mercado, el 3 de septiembre, la sesión comenzará a las 23.30 horas, mientras que el viernes y el sábado será a partir de la medianoche, para dar continuidad, de esta forma, a quienes quieran alargar la jornada medieval.

La programación de actividades y la apertura del mercado medieval será el jueves 3 de septiembre por la tarde y el mercado tendrá horario completo, a partir del 4 de septiembre, de 11.00 a 01.00 horas, salvo el domingo, que finalizará con la medianoche.