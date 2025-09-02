Las Jornadas Medievales de Ávila contarán con un autobús especial y medio centenar de plazas de movilidad reducida

La Teniente De Alcalde De Turismo Y Cultura, Sonsoles Prieto, Junto Con La Teniente De Alcalde De Servicios Sociales, Paloma Del Nogal, El Concejal De Turismo, Deportes Y Fiestas, Carlos López, Y El Jefe De La Policía Local, Carlos Blanco - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila creará medio centenar de plazas destinadas a personas con movilidad reducida (PMR), aparcamientos disuasorios y un servicio especial de autobús que conectará estas zonas con el recinto del mercado medieval.

Así lo ha explicado este martes la teniente de alcalde de Turismo y Cultura, Sonsoles Prieto, junto con la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Paloma del Nogal, el concejal de Turismo, Deportes y Fiestas, Carlos López, y el jefe de la Policía Local, Carlos Blanco, quienes han presentado el operativo de tráfico y movilidad diseñado con motivo de las XXVIII Jornadas Medievales, que se celebrarán del 4 al 7 de septiembre y que cuentan con la declaración de Interés Turístico Nacional.

El objetivo es facilitar el acceso y garantizar la movilidad durante los cuatro días de celebración a los visitantes y foráneos, que podrán aparcar, además de en los lugares habituales de la ciudad, en los aparcamientos disuasorios habilitados al efecto, que estarán disponibles en la plaza de toros y la explanada trasera del Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte, además de los estacionamientos del Mercado Grande y el Rastro, este último con acceso habilitado desde la calle Francisco Gallego durante las justas medievales.

Para reducir el uso del vehículo privado, se reforzará la línea 1 del autobús urbano los días 6 y 7 de septiembre, al ser la que conecta la zona sur con el centro de la ciudad.

Asimismo, se pondrá en marcha un servicio especial de autobús entre los aparcamientos disuasorios de la plaza de toros y el Lienzo Norte con el Centro de Recepción de Visitantes, con frecuencias de 10 minutos desde las 11.00 hasta las 23.40 horas.

En el caso de las personas con movilidad reducida, se han habilitado casi 50 plazas repartidas en siete espacios: cerro de la Mula; plaza Fuente el Sol, que se destinará íntegramente a aparcamientos de personas con movilidad reducida; Carlos Luis de Cuenca; Comandante Albarrán; plaza del Ejército; atrio de San Isidro, durante los torneos medievales; y dársena del Centro de Recepción de Visitantes.

El operativo contempla además un centenar de plazas para motocicletas distribuidas en el atrio de San Vicente, la plaza del Ejército y la avenida de Portugal.

También se habilitan cinco plazas en batería en San Vicente para carga y descarga de usuarios de hoteles del recinto medieval, además de la parada de taxis en la avenida de Portugal y la del tranvía turístico junto al arco de San Vicente.

El acceso en vehículo al mercado quedará regulado el jueves, desde las 17.00 horas, y entre el viernes y el domingo, desde las 10.30 horas hasta el cierre del recinto.

El dispositivo garantiza también el servicio de limpieza y recogida de residuos, que se reforzará durante toda la celebración, así como el acceso de los servicios de emergencias las 24 horas.