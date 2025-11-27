Las Jornadas del Mondongo vuelven este fin de semana a Matapozuelos (Valladolid) para exaltar los productos del cerdo

El vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Víctor Alonso, y el técnico de cultura del Ayuntamiento de Matapozuelos, Diego López, presentan la programación de las XV Jornadas del Mondongo - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Matapozuelos celebra este sábado y domingo, días 29 y 30 de noviembre, respectivamente, sus XV Jornadas del Mondongo, con el objetivo de exaltar la matanza y los productos del cerdo.

Las jornadas están organizadas por el Ayuntamiento y la Asociación de la Mujer para el Desarrollo Rural Pino Regidor y cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Valladolid.

Este año, la vecina Julia Gutiérrez Gil recibirá el reconocimiento como Mondonguera Mayor por su respeto y preservación de las tradiciones de la villa; Virginia García Rollán y Leticia Moyano González recogerán su distinción como Mondongueras Especiales, por su labor como mujeres jóvenes y emprendedoras en el sector cárnico de la Villa, y El Norte de Castilla será nombrado Mondonguero de Honor, como reconocimiento a la visibilidad que ofrece a los pequeños municipios.

Las jornadas arrancan el sábado con la ruta de Los Andares del Cerdo, en la que se pueden recorrer restaurantes, mesones y bares de la localidad para degustar las Tapas Mondongueras, todas ellas elaboradas con productos del cerdo.

También el sábado, a las 20.00 horas se podrá disfrutar del espectáculo 'Cuentos y cantos de lavanderas' a cargo de la compañía Elia&Uxía, mientras que el domingo todas las actividades se desarrollarán en la Plaza Mayor de la villa, donde se instalará una feria para la venta de productos de la comarca, en la que participarán comerciantes y artesanos.

La jornada se inicia a las 11.30 horas con un caldo de bienvenida y la demostración de la matanza tradicional, de la mano del matarife Ramón García.

Una vez realizado el chamuscado, colgado y eviscerado del cerdo, las mondongueras mostrarán a los visitantes cómo se realizan las faenas tradicionales del picado de la carne, el peso de las especias, el llenado de los chorizos o la fritura de los chicharrones.

La feria contará con la actuación de 'Fran Pahino', que llenará la Plaza Mayor de música y buen ambiente. A las 13.30 horas, se hará entrega de los reconocimientos a la Mondonguera Mayor, Mondongueras Especiales y Mondonguero de Honor 2025.

Las jornadas se cerrarán con una degustación de chorizo de matanza, ofrecida por las mondongueras, al precio de 2,50 euros, y el sorteo de un jamón y un cesto de productos, entre los participantes en la rifa.