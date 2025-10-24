Las Jornadas de Música Contemporánea de Segovia estrenarán doce obras de compositoras españolas actuales

SEGOVIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa de las XXXIII Jornadas de Música Contemporánea de Segovia ofrece, entre los estrenos de su calendario, el concierto 'Como el agua del río', ejecutado por el conjunto Spanish Brass, y en el que interpreta los doce estrenos absolutos de compositoras españolas que participaron en el Festival de Cádiz.

El director del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), Francisco Lorenzo, y la directora de las Jornadas de Música Contemporánea de Segovia y coordinadora de la Fundación Don Juan de Borbón, Noelia Gómez, han presentado este encuentro que se celebrarán del 8 de noviembre al 8 de mayo de 2026 en distintos espacios de la ciudad.

"La programación de esta temporada se distingue por su ambición y diversidad, al reunir estrenos absolutos, repertorios de grandes obras de los siglos XX y XXI, colaboraciones interdisciplinarias y seis propuestas pedagógicas concebidas para despertar la curiosidad hacia la música, desde la infancia", ha relatado Lorenzo.

Las Jornadas están promovidas, desde su inicio, por el área de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, y coproducidas por el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) y la Fundación Don Juan de Borbón. El ciclo segoviano forma parte de los Circuitos del CNDM, el conjunto de eventos que promueve esta entidad por toda la geografía española.

La directora de las Jornadas, Noelia Gómez, ha desgranado la programación de esta temporada, que tendrá lugar en distintos escenarios de la ciudad. El debut será el sábado 8 de noviembre, en La Cárcel. La obra 'Oceánica. Un océano no siempre tranquilo' es un diálogo entre el piano de Mario Prisuelos y la danza de Maximiliano Sanford, con piezas de Shostakóvich, Granados, Rebecca Saunders y David del Puerto.

El 29 de noviembre, también en La Cárcel, la propuesta es 'Petróleo', del Grupo Enigma que fusiona música contemporánea, teatro y audiovisuales. La dirección es de Asier Puga y la música de Carlos de Castellarnau, y el espectáculo se inspira en la obra inconclusa de Pier Paolo Pasolini. También interviene el actor George Marinov.

El 30 de enero, las Jornadas se trasladan al IES mariano Quintanilla, donde el Cuarteto Seikilos ofrecerá un programa que combina el repertorio contemporáneo con el clásico, con obras de Jesús Torres, María de Pablos, y la célebre 'La muerte y la doncella', de Franz Schubert.

El 28 de febrero, actuará la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL), bajo la dirección de Arturo Tamayo, en el Conservatorio Profesional de Música de Segovia, con un programa de Béla Bartók, Pierre Boulez, Arthur Honegger, Witold Lutoslawski y Francisco Coll (compositor actual, residente de la temporada de la OSCyL).

En marzo, el sábado 7, será el estreno del conjunto de obras de compositoras españolas, con los músicos de Spanish Brass en La Cárcel. El espectáculo es 'Como el agua del río', y reúne doce estrenos absolutos: son las obras de las compositoras españolas que participaron en el primer taller de compositoras del Festival de Música Española de Cádiz, que ahora celebra su 20º aniversario. Las compositoras son María José Arenas, Anna Bofill, Teresa Catalán, Consuelo Díez, Carme Fernández Vidal, Pilar Jurado, Marisa Manchado, Diana Pérez Custodio, Iluminada Pérez Frutos, Rosa María Rodríguez, Dolores Serrano Cueto y Laura Vega Santana.

Para abril, las Jornadas ocupan la Sala Julio Míchel de La Cárcel, con el guitarrista segoviano Pablo Sánchez Payo y el pianista Alexander Kandelaki y su recital Ecos y contrastes, un diálogo entre pasado, presente y futuro, con piezas de Witold Lutoslawski, Frédéric Chopin, y Arvo Pärt. En este concierto se estrenará una obra inédita de la segoviana María de Frutos Jimeno, ganadora del V Concurso de Composición María de Pablos. Este concierto se realizará en beneficio de la Asociación Parkinson Segovia.

El último evento de las Jornadas será el viernes 8 de mayo, en el Auditorio del Campus María Zambrano de la Uva, con la cantaora Rocío Márquez y el músico electrónico Bronquio, que presentan 'Tercer cielo' donde se fusionan flamenco, música urbana y contemporánea.

TALLERES PARA ESCOLARES

Las Jornadas incluyen un bloque pedagógico de seis talleres, dirigido a los centros educativos de la ciudad y desarrollado por la compañía Ukelelé Ukelelá!. Del 25 al 27 de febrero, con el título 'Contactando con la música contemporánea' se ofrecerá a alumnos desde Educación Infantil a Primero de Secundaria experiencias para disfrutar de la música con el acercamiento al ukelele. Las inscripciones se realizarán entre el 12 y 16 de enero de 2026, a través de la página web www.fundaciondonjuandeborbon.org

Las entradas para los conciertos de las Jornadas ya están a la venta, con precios entre 5 y 12 euros, y pueden adquirirse a través de la web de la Fundación Don Juan de Borbón (fundaciondonjuandeborbon.org), en el Centro de Recepción de Visitantes (plaza del Azoguejo) y en la taquilla del recinto desde una hora antes de cada concierto. Más información disponible en las webs del CNDM (cndm.inaem.gob.es) y fundaciondonjuandeborbon.org