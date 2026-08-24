Las jornas Medievales de Ávila otorgarán precios de casi 5.000 euros en los distintos concursos

ÁVILA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Jornadas Medievales de Ávila, que se celebrarán del 3 al 6 de septiembre próximos y cuentan con la declaración de Interés Turístico Nacional, incluirán la celebración de cuatro concursos que estarán dotados con cerca de 5.000 euros en premios.

El concurso de atavíos otorgará 1.900 euros en premios. Habrá tres premios para la categoría de adultos, con 300 euros (150 euros, el primero; 100 euros, el segundo; y 50 euros, el tercero); 100 euros, para la categoría de niños, también con tres premios (50, 30 y 20 euros, en material didáctico), y 1.500 euros para la categoría de grupo, en el que también habrá tres premios: 500 euros para asociaciones de vecinos; 500 euros para asociaciones del tercer sector, y 500 euros para colectivos y grupos en general.

Los participantes deben enviar sus solicitudes al correo electrónico turismo@ayuntavila.com hasta el 4 de septiembre.

El concurso de paradas, en el que se premian los mejores puestos instalados por abulenses en el mercado, estará dotado con 450 euros en premios (200 euros, el primero; 150 euros, el segundo y 100 euros, el tercero). En este caso, no hace falta inscribirse, ya que el jurado será el encargado de recorrer los puestos instalados y emitir su veredicto.

También se convoca una nueva edición del concurso de escaparates, balcones y fachadas, en el que el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 4 de septiembre. En este caso, se otorgarán 1.000 euros, premiando las cuatro mejores propuestas, con 250 euros cada una, presentadas por los establecimientos y viviendas integrados en el recinto del mercado.

Las solicitudes, siguiendo el modelo que se puede encontrar en las bases, deben enviarse a la dirección de correo electrónico turismo@ayuntavila.com.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS

Además, se convoca una nueva edición del concurso de fotografía, del que se extraen tanto el cartel de la siguiente edición del mercado como las imágenes galardonadas en las distintas categorías, que también acompañan el programa del mercado.

Este concurso estará dotado con 1.500 euros, distribuidos en un primer premio de 600 euros y cinco premios, de 180 euros cada uno, por cada una de las cinco menciones que se conceden: fotografía de inspiración árabe, fotografía de inspiración cristina, fotografía de inspiración judía, fotografía con la muralla de fondo y fotografía de animación.

En este certamen, las imágenes deberán enviarse desde el día posterior a la finalización de las jornadas hasta el 20 de septiembre de 2026 a las 23.59 horas. (hora peninsular española), al correo electrónico fotografiasmedievales17@ayuntavila.com, solicitando acuse de recibo. En el cuerpo del correo electrónico deberán figurar el nombre y apellidos, teléfono y correo electrónico del autor.

Los trabajos deberán enviarse en formato digital JPG, con un peso máximo de 1.5 MB y una proporción de 3x2. Se recomienda formato vertical, acorde al folleto del que formarán parte las fotografías premiadas.

Entre todas las obras recibidas, se seleccionarán 45 fotografías para conformar la exposición fotográfica de las Jornadas Medievales de Ávila de la edición siguiente, mencionando siempre a sus autores. La selección será comunicada por correo electrónico antes del 11 de octubre de 2026.