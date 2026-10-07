El delegado responde a Ayuso y Almeida que la "inactividad" de la que le acusan en la acampada es la suya en vivienda

Archivo - El delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha señalado que la "inactividad" de la que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, le acusaban a la hora de gestionar la acampada en la Puerta del Sol; es realmente la de ambos dirigentes a la hora de plantear políticas en materia de vivienda.

La Comunidad de Madrid había planteado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que adoptara medidas cautelares para desalojar la Puerta del Sol de la acampada contra la situación de la vivienda y los desahucios aludiendo precisamente a una presunta inactividad por parte del delegado del Gobierno. Ahora, el TSJM ha rechazado estas cautelares negando dicha inactividad administrativa.

En este contexto, Martín ha respondido a la noticia en sus redes sociales y ha aprovechado para reprochar a Ayuso y Almeida que "la verdadera inactividad" es la suya cuando se trata de hacer "políticas de vivienda para la ciudadanía". "Cuando es para los especuladores, hacen lo que haga falta", ha recriminado.