José Antonio Fúster (Vox) exige la retirada "inmediata" del acuerdo comercial con Mercosur

Fuster con la número dos de Vox por Burgos, Marta Alegría, y el cabeza de lista, Iñaki Sicilia. - EUROPA PRESS

BURGOS 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha exigido este viernes la "paralización inmediata" del acuerdo comercial con Mercosur, al considerar que supone una "competencia desleal" para los productos de España, Castilla y León y Burgos que "asfixia a los productores e ignora el impacto medioambiental" real, al tiempo que impone a los agricultores españoles "una agenda climática que los arruina".

El dirigente, durante su visita a la capital burgalesa junto al presidente de Vox en Burgos, Iñaki Sicilia, ha recordado que el campo es una cuestión de "soberanía, prosperidad y futuro" y, por ello, desde su formación se proclama el "rechazo" a cualquier salvaguarda pactada en Bruselas. En su lugar, el dirigente de Vox ha pedido aplicar cláusulas espejo y que se dé prioridad absoluta para que el producto español entre en la contratación pública, además de que ha reclamado la soberanía alimentaria para el pueblo español.

Fúster ha asegurado que su partido "aspira a un cambio de políticas reales" y que no ha nacido para ser "comparsa, muletas o para dejar que otros gobiernen", sino que Vox, como así ha precisado, tiene "vocación de gobierno". En este sentido, ha recordado que "la ruptura" de los gobiernos de coalición se produjo por la "traición" a los acuerdos suscritos y ha condicionado cualquier pacto futuro a un "giro de 180 grados en materias como la inmigración ilegal, la vivienda y la oposición frontal al Pacto Verde europeo".

Ha afirmado también que si el PP quiere dejar las políticas de la izquierda, "ahí está Vox", y respecto de Castilla y León, Fúster ha advertido de que "si quieren permanecer en la socialdemocracia de Mañueco, ahí tienen los votos del PSOE". Asimismo, ha restado importancia a la aparición de nuevas candidaturas en la región, como la formación de Alvise 'Se acabó la fiesta', asegurando que su partido ofrece un "contrato irrompible" con el votante y que su prioridad es convencer "con sentido común" tanto a los jóvenes como a los votantes tradicionales defraudados por el bipartidismo.

