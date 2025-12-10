José Antonio López Nevot y Mercedes Escolano López reciben los Premios de Novela y Poesía Ciudad de Salamanca 2025

El alcalde de Salamanca entre los dos premiados, José Antonio López y Mercedes Escolano. - AYTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha hecho entrega este miércoles de los Premios Ciudad de Salamanca de Poesía y Novela correspondientes a 2025, al escritor José Antonio López Nevot por su novela 'Leonor y los virreyes', y a Mercedes Escolano López por el poemario 'Sol y sombra'.

En el acto también han estado presentes Asunción Escribano, en representación del jurado del Premio de Poesía, y José Antonio Cordón, en representación del Jurado de Novela.

En esta edición del Premio de Novela, la XIX, se han recibido un total de 599 novelas, la mayoría de los autores residentes en España (346) y el resto proceden de autores residentes en treinta países, entre los que destacan Argentina (94), Colombia (38), México (19), Venezuela (18), Estados Unidos (10) o Chile (10).

El jurado del Premio de Novela, que se reunió el pasado 24 de septiembre, estuvo presidido por Luis Alberto de Cuenca y han formado parte de él Emilio Pascual, José Antonio Cordón, Carmen Posadas, Celia Aramburu y Eduardo Riestra.

El alcalde ha hecho entrega al ganador de un premio de 15.000 euros, además de que está prevista la publicación y distribución de la obra premiada por la editorial 'Ediciones del Viento'.

José Antonio López Nevot es catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Granada y presidente de la Academia de Buenas Letras de Granada. Asimismo, es vicepresidente de la Asociación de Andalucía para la UNESCO y pertenece a la Asociación Española de Derecho y Literatura.

La obra de Nevot, 'Leonor y los virreyes' es una novela "que explora los entresijos del poder, la ambición, el papel de la mujer en contextos dominados por la política virreinal y las tensiones entre lo privado y lo público", como han indicado desde el Ayuntamiento.

Tal como ha destacado el jurado, la novela Leonor y los virreyes ha sido distinguida por su "poderosa recreación histórica y su original mirada literaria. Con un estilo cuidado y evocador, la obra rescata la voz de una protagonista femenina en un mundo dominado" por el poder virreinal".

Por su parte, en la XXVIII edición Premio Ciudad de Salamanca de Poesía se han recibido presentado 868 poemarios procedentes de treinta países, entre los que destacan España (517), Argentina (87), Colombia (58), México (34), Cuba (26), Chile (20), Perú (18), Venezuela (12) y Estados Unidos (10).

El jurado también se ha reunió el pasado 24 de septiembre, estuvo presidido por Antonio Colinas e integrado por Asunción Escribano, César Antonio Molina, Fermín Herrero, José Luis Puerto, Juan Antonio González Iglesias y Jesús Egido.

A la ganadora de esta edición el alcalde le ha hecho entrega de un premio de 8.000 euros, además de que tabién se distribuirá su obra.

Mercedes Escolano López ha estudiado Filología Hispánica en la Universidad de Cádiz y ha realizado cursos de doctorado en Sevilla. Ha realizado estudios de Lengua y Cultura Portuguesa y de traducción, ha sido profesora de Lengua y Literatura Española además de que ha codirigido la revista Octaviana (Universidad de Cádiz) y ha dirigido la colección de pliegos poéticos Siete Mares (Diputación Provincial de Cádiz).

Sus poemas han sido traducidos a varios idiomas y ha participado en numerosas antologías de poesía en España y otros países.