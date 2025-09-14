José Mercé pondrá este lunes "el broche final" a las Ferias y Fiestas de Salamanca

SALAMANCA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Ferias y Fiestas en honor a Santa María de la Vega en Salamanca finalizarán este lunes con el concierto de José Mercé en la Plaza Mayor de la capital, a las 22.00 horas, que pondrá "el broche final" a esta semana estival.

Según un comunicado del Consistorio recogido por Europa Press, el cantante jerezano dedicará el espectáculo a su paisano Manuel Alejandro y versionará algunas de sus canciones "más emblemáticas".

Para ello estará acompañado por su cuadro habitual --dos guitarras flamencas, tres palmeros y percusión--, junto a un piano acústico y un contrabajo que aportarán una nueva sonoridad a su repertorio.

Con 18 álbumes publicados desde su debut en 1968, Mercé ha mantenido la esencia del cante con la fusión del flamenco de artistas como Manu Chao, Luis Eduardo Aute, Víctor Jara, Louis Armstrong, Pablo Milanés, los Pop Tops y Joan Manuel Serrat, lo que le ha situado como un "un artista clave de la música española, capaz de romper fronteras y de atraer el flamenco a públicos de distintas generaciones".

Además, la jornada festiva se completará con la Ludoteca en el barrio de El Zurguén, de 17.00 a 20.30 horas, una instalación de juegos de madera que propone actividades de puntería, ingenio, agilidad, estructuras de equilibrio y motricidad, pensadas para crear un entorno de experimentación y convivencia.