José Ramón González busca una UVA "capaz de adaptarse" a nuevas realidades

Defiende su experiencia de gestión y pide centrarse "en lo que importa" frente a "ambiciones personales, posturas interesadas o rencores"

El catedrático de Literatura Española José Ramón González ha defendido su candidatura a rector de la Universidad de Valladolid (UVA) para los próximos cuatro años, en los que apuesta por una institución académica "capaz de adaptarse" a nuevas realidades y que goce "de la relevancia que merece".

Así lo ha señalado este viernes en una rueda de prensa en la que ha dado a conocer las líneas básicas de su proyecto y donde ha reivindicado su experiencia de gestión tanto en diversos puestos de la propia universidad como en la Junta de Castilla y León, en la que ha desempeñado el puesto de director general de Políticas Culturales entre 2019 y 2022.

Aunque será la próxima semana, una vez arranque oficialmente la campaña electoral, cuando lance la página web de su candidatura y dé a conocer su programa electoral, González ha presentado ya el que será el lema de su proyecto, 'Centrados en lo que importa', una idea con la que persigue enfocar el debate en las cuestiones de futuro que debe afrontar una institución "con tradición centenaria" como la UVA frente a "ambiciones personales, posturas interesadas de partido o de facción, rivalidades, rencores o peleas de familia".

En este sentido, ha defendido que su programa "no tiene 550 propuestas" como el del actual rector y candidato, Antonio Largo, sino que "nace de la sensatez" y es "realista", aunque "ambicioso". "Una institución como ésta no va a cambiar de un día para otro", ha advertido José Ramón González, quien ha asemejado a la UVA con un "gran trasatlántico" que puede llegar a un destino distinto al cabo de la singladura "con sólo girar unos pocos grados el timón".

Profesor de la UVA desde 1989, ha subrayado que se enfrenta "a encrucijadas importantes" en una "sociedad cambiante" y ante la que "ha de ser ágil para transformarse y dar respuesta a las necesidades que van surgiendo".

En este sentido, ha invitado a hacer "cada cierto tiempo" la reflexión sobre la universidad por la que hace un siglo abogaba Ortega y Gasset, más ahora en un panorama digital con profesiones que dentro de 20 años "nada tendrán que ver con las actuales", por lo que estas instituciones "deben adaptarse a ello".

"COSAS QUE APORTAR"

El candidato ha asegurado que se presenta porque tiene "cosas que aportar" y ha defendido su "pasión" por la docencia y la investigación, desempeñadas en estos años junto a los cargos de gestión en distintos puestos dentro de la UVA, incluido el de vicerrector durante cuatro años, así como su paso por la Junta de Castilla y León, lo cual le ha aportado "una perspectiva distinta" de la universidad "desde fuera" e incluso ha motivado la decisión de presentarse, si bien en esos dos años no ha "roto los lazos" con ella, sino que ha seguido dirigiendo tesis o siguiendo los consejos de Gobierno de forma telemática. "No pienso que esto me reste posibilidades", ha añadido.

En su rueda de prensa, González ha reconocido que percibe que la UVA "estaba perdiendo un poco el ritmo" tanto a nivel regional como nacional, sin lograr "la relevancia social y académica que merece", a pesar de lo cual ha admitido que "no todo está mal", por lo que ha abogado por "construir sobre lo que hay" y potenciar aquellas cosas que, a su juicio, se han hecho de forma acertada en estos años.

Así, ha reconocido el apoyo a los investigadores predoctorales, la formación de futuros profesores o la apuesta por la transparencia, si bien sobre esto ha recordado que "ya se había avanzado mucho" cuando Antonio Largo alcanzó el Rectorado en 2018. "Me importa ser rector, pero me importa más ser justo", ha sentenciado el candidato, que ha criticado que el actual rector apostara en su campaña de hace cuatro años por una "mentira" como afirmar que "no se había hecho nada" en el anterior mandato, del que González formó parte como vicerrector.

José Ramón González ha asegurado que en estos días ha percibido "el apoyo de muchos sectores" dentro de la comunidad universitaria y ha apostado por "trabajar y seguir hablando con todos" para apelar a la participación, ya que estos dos años de pandemia "han cambiado las cosas en esta universidad", hasta el punto de que "no se percibe esa vida universitaria que existía con fuerza hace dos años", lo cual "añade incertidumbre al resultado de estas elecciones".

"No sé si habrá mucha abstención o no, confío en que no", ha expresado González, algo especialmente importante entre los alumnos, según ha apuntado, colectivo en el que tradicionalmente la abstención suele ser más alta, con sólo entre un diez y un 15 por ciento de estudiantes que votan. "Me gustaría que votasen todos, ahí hay que hacer un esfuerzo con asociaciones, escuchar qué plantean...", ha sugerido el candidato.

Asimismo, ha defendido sus posibilidades de victoria frente a los otros dos candidatos --Antonio Largo y Helena Castán-- y ha reconocido que "nadie se embarca en una aventura como ésta sin la idea de que puede conseguirse". "Si no, no me presentaría, no vale la pena el esfuerzo", ha añadido.

Sobre sus rivales, hacia los que ha expresado su "respeto" y ha reconocido su experiencia de gestión, González ha recordado que durante dos años "estuvieron compartiendo equipo" y ha reivindicado la existencia de una "opción distinta" basada en "el diálogo, el debate y la sensatez" como es la suya.