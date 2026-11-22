Archivo - Entrada de Urgencias del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 23 años ha resultado herido por arma blanca en una agresión ocurrida en la madrugada de este domingo, 22 de noviembre, en la calle Cascajares de Valladolid, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 1.29 horas, cuando la sala de emergencias ha recibido un aviso en el que se informaba del joven herido con un corte por arma blanca en la cara.

El 1-1-2 ha avisado a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil.

En el lugar, el equipo médico ha atendido a un varón de unos 23 años, trasladado posteriormente al Hospital Clínico Universitario.