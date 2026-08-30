Un joven herido por cortes de arma blanca durante una pelea entre unas cuatro personas en León

Archivo - Imagen de una ambulancia en Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 25 años ha resultado herido por cortes de arma blanca durante una pelea entre unas cuatro personas que se ha registrado en la calle San Antonio de León, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han ocurrido a las 1.18 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de una pelea en la que estaban implicadas unas cuatro personas y solicitaba asistencia para uno de los participantes, que presentaba cortes por arma blanca.

El 112 ha trasladado el aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

En el lugar, Emergencias Sanitarias-Sacyl ha atendido al herido, un varón de unos 25 años, que finalmente ha sido evacuado en una ambulancia de soporte vital básico (SVB) hasta el Complejo Asistencial de León