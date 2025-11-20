Los jóvenes abulenses aportan mejoras en la ciudad a través del Consejo Municipal de Menores

ÁVILA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Municipal de Menores ha celebrado este jueves por la tarde una sesión extraordinaria en el Ayuntamiento de Ávila en el marco de las actividades organizadas por el Día Mundial de la Infancia, en el que los jóvenes abulenses han aportado mejores en la ciudad.

En esta reunión han participado niños y jóvenes de entre nueve y 18 años de distintos centros educativos de la ciudad, con el fin de recoger sus propuestas para que el Consistorio pueda trabajar posteriormente en ellas.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, que ha presidido la sesión, ha destacado el valor de este órgano consultivo, concebido para incorporar la visión de la infancia y la adolescencia en la toma de decisiones municipales.

"Nos van a trasladar las cuestiones que son preocupantes para ellos, que les interesan y que consideran que se deben mejorar en la ciudad", ha subrayado, algo "muy importante".

En este consejo han estado representados los grupos políticos para "tomar nota de las cuestiones" que los jóvenes han trasladado y poder "implementarlas en las políticas" que llevará a cabo el Consistorio.

"Es una manera de dar participación política a nuestros jóvenes y niños, de tal manera que se sientan escuchados, que es uno de los compromisos que tenemos como Ciudad Amiga de la Infancia", ha asegurado el primer edil.

Tras la lectura de una declaración por el Día Mundial de la Infancia, los participantes han recordado la reciente aprobación del III Plan Municipal de Infancia 2025-2030, un documento que recoge propuestas, acciones y medidas orientadas a proteger los derechos de los menores y mejorar su bienestar.

A lo largo del pleno, en el que también han estado presentes representantes de los grupos políticos municipales, la Dirección Provincial de Educación, la FAMPA, Cáritas y Cruz Roja, los jóvenes han planteado iniciativas en distintos ámbitos, como la instalación de un buzón contra el bullying en los centros; la creación de un foro de menores en la web municipal para compartir ideas y sugerencias; habilitar aparcabicis y aparcapatinetes en los colegios para impulsar una movilidad sostenible o la impartición de cursos de primeros auxilios en los centros educativos; mejorar las instalaciones de la Ciudad Deportiva; y fomentar el reciclaje en todas las actividades.

La sesión ha contado también con la intervención de Lucas, representante del Consejo Municipal de Menores de Ávila en el Foro de Menores de Castilla y León, que se reunió ayer en Valladolid y donde se insistió en la necesidad de trabajar especialmente en la salud mental de niños y adolescentes.

Asimismo, Claudia, que continúa vinculada al consejo como asesora tras haber superado la edad de pertenencia, animó a los menores a seguir participando activamente en este espacio de diálogo.