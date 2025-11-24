Jóvenes investigadores acusan a la Junta de retrasar la resolución de ayudas para financiar la contratación predoctoral

VALLADOLID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones de jóvenes investigadores Iniciactiva, Innova Salamanca y AIF-ULE se suman a las reivindicaciones de los estudiantes de doctorado que llevan más de seis meses esperando la resolución de la convocatoria de ayudas para la contratación de investigadores predoctorales ofrecidas por la Junta de Castilla y León y que, pasado el plazo máximo, siguen sin ser resueltas.

Dichos colectivos recuerdan que el 16 de octubre de 2025 finalizaba el plazo máximo que tenía establecido la Junta de Castilla y León para resolver la convocatoria de ayudas para la contratación del personal investigador predoctoral del año 2025 y, sin embargo, a día de hoy, la Administración regional no sólo no ha publicado la resolución, sino que ni siquiera ha dado una justificación al respecto.

Este incumplimiento, tal y como denuncian dichas asociaciones a través de un comunicado recogido por Europa Press, ocasiona graves perjuicios al estudiantado de doctorado que lleva más de seis meses esperando dicha resolución. "Por si fuera poco, la Junta se saltó la convocatoria de contratos predoctorales de 2024, lo que se suma a los meses de espera de estos estudiantes", añaden las tres asociaciones, que por ello instan a la Junta a que cumpla con sus obligaciones, en particular, con la obligación de resolver en el plazo máximo de seis meses a contar desde la finalización del plazo para la presentación de las solicitudes, conforme a lo dispuesto en el apartado décimo punto 3 de la Orden de 13 de marzo de 2025, de la Consejería de Educación, por la que se convocan ayudas destinadas a financiar la contratación predoctoral de personal investigador (predoc) cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), así como que resuelva y haga pública la citada convocatoria de forma urgente.

Censuran que el problema de la regularidad en las resoluciones "viene de largo" pues, ya a principios de año, representantes de Iniciactiva, Innova Salamanca y AIF-ULE se reunieron con la Junta para pedir soluciones a estos problemas, ya que la convocatoria de 2023 también sufrió un retraso de cuatro meses sobre el plazo para resolverla.

Sin embargo, "parece que la Junta ha hecho caso omiso". En esa reunión, además, las asociaciones pidieron a la Junta igualar los salarios de las predoctorales de la Junta a las FPU del Ministerio, cuyo salario es cerca de un 30 por ciento mayor. También solicitaron convocatorias propias de contratos postdoctorales y de jóvenes investigadores.

Por último, demandaron la bajada de tasas de la matrícula de doctorado, actualmente las más altas de España junto con Cataluña. Y, para finalizar, las tres asociaciones aprovecha también para expresar su malestar con el "colapso total" de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario en Castilla y León (Acsucyl) que está causando retrasos en la evaluación de convocatorias postdoctorales de las universidades y en la creación de nuevos grupos de investigación.

"Algunas universidades ya están recurriendo a agencias de evaluación privadas dada la falta de confianza en nuestra agencia de evaluación pública", concluyen.