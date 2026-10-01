Queralt Ruiz realizará su XIV desfile sobre filigrana charra bajo el título 'Hilos de Hispanidad'

SALAMANCA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Relaciones Institucionales, Carmen Seguín, y el concejal de Promoción Económica, César Gómez Barthe, han desvelado que el título del XIV desfile sobre filigrana charra que realizará Queralt Ruiz dedicado al V Centenario de la Escuela de Salamanca será 'Hilos de Hispanidad'.

"Hay hilos que unen joyas, pero también hay hilos que unen generaciones, pueblos y culturas. En el desfile vamos a dialogar, vamos a ver que la artillería y la artesanía de Salamanca están muy unidos con los diferentes países de Hispanoamérica. Vamos a descubrir que, aunque nos separen miles de kilómetros, tenemos muchísimo en común: tradiciones, símbolos, formas de trabajar, maneras de entender la belleza y sobre todo historias", ha resumido la joyera, que representa a una tercera generación de una familia de joyeros, por lo que ha crecido "viendo trabajar en este oficio".

Ruiz ha subrayado, además, que el desfile estará protagonizado como siempre p'or la filigrana charra, ya que su "maravillosa obsesión" es demostrar que la tradición no significa pasado. "Quiero que nuestra filigrana no sea algo que simplemente contemplemos en la vitrina y que digamos, 'qué bonito lo que hacían nuestros antepasados'. Quiero que una chica de 20 años se lo ponga, verlo en una pasarela. Quiero modernizarla y que llegue a todos los países. Salamanca también es talento y tenemos que presumir de ello", ha resumido.

El desfile tendrá lugar en el Palacio de Fonseca el próximo 3 de octubre a las 18.30 horas y es esta XIV edición se tratará de reunir a 2.500 personas. Además, Queralt Ruiz ha querido dar espacio al talento salmantino, por lo que ha indicado durante la presentación del desfile que estará amenizado por el grupo Godaiva, formado por Fátima y Chefo, además de un nuevo artista llamado Ángel Lemos.

Ruiz ha recordado, además, que una parte del desfile estará dedicado a la Asociación Síndrome de Asperger-TEA de Salamanca, por lo que también se va a utilizar el escenario "para hablar de inclusión". Por otro lado, varias caras conocidas apoyarán el desfile, como Rafael Amargo, Edmundo 'Bigote' Arrocet, el creador de contenido Román Socias, Romancito, y, de forma virtual, el actor Juan José Ballesta y Elena Tablada.

La concejala del Ayuntamiento, Carmen Seguín, ha recordado que este mes de octubre que ahora comienza se celebra el mes de la Hispanidad y precisamente en el marco del V centenario de la Escuela de Salamanca, el objetivo era poner el acento en todos esos lazos que nos unen con el continente hispanoamericano.