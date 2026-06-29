Juan Ramón Alonso disputará a Pedro Barato la Presidencia de Asaja nacional

Archivo - El presidente de ASAJA Valladolid, Juan Ramón Alonso (d), saluda a los agricultores durante una nueva tractorada, a 22 de marzo de 2024 - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias provinciales de Asaja en Badajoz, Burgos, Valladolid y Ávila han presentado una candidatura alternativa, encabezada por el presidente de Valladolid, Juan Ramón Alonso, para optar a la presidencia de nacional de la organización profesional agraria en las elecciones que se celebrarán este próximo 30 de junio, según ha informado la candidatura en un comunicado.

Esta lista alternativa se ha postulado frente a la oficial, liderada por el actual presidente Pedro Barato -quien ostenta el cargo desde el año 1990-, con el objetivo prioritario de convocar un Congreso Refundacional en un plazo inferior a seis meses. La finalidad de este encuentro "es analizar el futuro de la organización y trazar una hoja de ruta para solucionar los desafíos del sector, antes de convocar una Asamblea General Extraordinaria para renovar la totalidad de los cargos e incorporar a personas jóvenes".

Desde la candidatura que lidera Alonso han señalado que es necesaria una "profunda renovación" en la organización nacional, tras advertir de que, "si el actual presidente renueva su mandato, acumulará más de 40 años de forma ininterrumpida al frente de la OPA". Asimismo, han criticado que los comicios se han convocado por la vía de urgencia, según han denunciado, con el propósito de restar margen de maniobra a otros candidatos.

A Juan Ramón Alonso le han acompañado y respaldado en esta iniciativa los máximos dirigentes provinciales de Asaja Badajoz, Juan Metidieri, y de Asaja Burgos, David Martínez, quienes han abogado por avanzar hacia un modelo de "sindicalismo más reivindicativo y cercano a los intereses de los agricultores y ganaderos".