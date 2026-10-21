El juez Marchena y homenajes a divas del cine y al vídeo reportero Miguel de la Fuente, en 'La Caja Negra' en Valladolid

Presentación del evento sobre criminología La Caja Negra 5.0 en Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición de 'Caja Negra: Crimen y Ficción', proyecto divulgativo, profesional y cultural sobre criminología, se celebrará del 27 al 29 de noviembre en Valladolid con una programación que contará con la presencia de personalidades como el magistrado del Tribunal Supremo, conocido por ser el juez del 'Procés', y homenajes a las divas del cine clásico y al vídeo reportero Miguel de la Fuente, de quien se presentará una exposición.

El seminario se ha presentado este miércoles en el Ayuntamiento de Valladolid, que colabora por cuarta ocasión con el proyecto que dirige el criminólogo y policía nacional retirado Antonio Cela, quien ha incidido en el carácter "multidisciplinar" de la programación, que aúna aspectos profesionales de la criminología, con cine, fotografía, periodismo y, en definitiva, cultura.

La concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, ha hecho de anfitriona de la presentación del proyecto, que considera que con esta edición "consolida definitivamente" a la ciudad durante esos días como "el centro de las ciencias forenses" con un aporte de una "visión muy amplia, multidisciplinar, poliédrica" de la criminología y su relación con el ámbito de la cultura.

Su promotor, Antonio Cela, ha explicado que La Caja Negra tiene desde sus inicios la "filosofía" de "acercar de manera divulgativa y amena pero siempre rigurosa la criminología, con la intención de "no cosificar" asuntos "tan sensibles como el respeto que se debe a la víctima, y también a todos los actores de un proceso criminal, incluido el autor".

Carvajal ha ensalzado la dirección del evento, "siempre desde la profesionalidad y el rigor, alejado del picadero de carne en el que se han convertido muchos programas de televisión", que tratan los sucesos, ha señalado la edil de Vox.

Entre las personalidades de los ámbitos relacionados con la criminología, la cultura y el periodismo que forman parte del programa estarán, entre otros, el magistrado del Tribunal Supremo conocido por encabezar el tribunal que juzgó a los líderes independentistas catalanes entre febrero y junio de 2019 por el 'Procés' de 2017; la periodista Alejandra Andrade, del programa 'Fuera de Cobertura' en Cuatro; los médicos forenses José Antonio Lorente y Aitor Curiel; y el reportero gráfico, que ha trabajado en numerosos conflictos armados, Miguel de la Fuente.

Además, en esta ocasión, la cita ha optado por rendir un homenaje a las "divas" del cine clásico Rita Hayworth, con motivo del 80 aniversario de la película Gilda, y Marilyn Monroe, en el centenario de su nacimiento.

Así, el sábado 28 de noviembre a las 19.00 horas, en el Salón de Actos Miguel Delibes del Teatro Calderón tendrá lugar el estreno de la ficción teatralizada de producción propia 'Yo siempre quise ser Gilda', con guion original de la periodista especializada en sucesos y tribunales María Jesús Pascual y con la actriz Berta Monclús como intérprete principal.

La obra busca ser un tributo, como ha explicado su autora, al papel de la 'femme fatal', "la mujer mala", en el cine, pero que como ha apuntado "para otras personas son mujeres independientes, aguerridas y valientes".

Por ello el texto plantea una reflexión sobre el papel femenino en el cine negro y la novela negra y, para ello, "quién mejor" que el personaje de Gilda y sus icónicos guantes negros de media manga.

También se incluye, al margen un recuerdo a Marilyn Monroe con una "vuelta científica a todas las teorías conspirativas" de las que se ha hablado sobre "lo que le sucedió a Marilyn, y sobre todo a Norma Jean" antes de su muerte.

La obra cuenta con la dirección de Nina Reglero, la actuación de Berta Monclús, monólogos de Martín Luna, presentación de Miguel Castañeda y música en vivo a cargo de Cover Club.

PATIO HERRERIANO, TEATRO CALDERÓN Y LA CASA REVILLA

Antes de ello, el programa comienza con el Seminario Nacional de Criminología y Ciencias Forenses, 'Shot 360', que se desarrollará el domingo 27, con una inmersión técnica sobre el uso de drones en investigación e inteligencia con los inspectores de la Policía Nacional Sergio San Vicente y Félix David Cardeñosa, así como infografía forense con el Inspector jefe Jacobo Orellana.

A las 18.00 horas del viernes 27, el juez Manuel Marchena ofrecerá la conferencia el complicado tablero de la investigación judicial', paso previo a la Gala de condecoraciones de SECCIF.

El sábado 28, en el Salón de Actos Miguel Delibes del Teatro Calderón, se programan varias ponencias bajo el epígrafe 'Zona Cero' en las que se abordará la psicología en emergencias a cargo de la teniente coronel Psicólogo Pilar Bardera; la investigación y diplomacia internacional con la Inspectora jefa Cristina Sánchez Pedraza; y el periodismo en zonas hostiles con Alejandra Andrade, permio Ondas y directora del programa de Cuatro Fuera de Cobertura.

GABINETE CAJA NEGRA

La jornada del domingo comenzará, en el mismo espacio del teatro, con una ponencia de la criminóloga y escritora Paz Velasco y el catedrático en Psicología César San Juan sobre el 'Expediente Criminológico'; mientras que los forenses Aitor Curiel y José Antonio Lorente intervendrán en el mencionado análisis del "caso" dela muerte de Marilyn Monroe, en una sesión presentada por la periodista Lydia Cacho.

Finalmente, a las 12.30 horas se entregará el premio Literatura Caja Negra a la escritora y directora de cine Esther García Llovet.

Además del programa para estos tres días, La Caja Negra 5.0 se acompaña por una actividad paralela como la exposición fotográfica 'En tierra hostil', que repasará la figura del reportero gráfico Miguel de la Fuente, con una serie de fotografías que repasan su vida profesional, que ha pasado principalmente por TVE, durante 30 años, y que ha trabajado en numerosos conflictos bélicos.

De la Fuente ha explicado que cuando le propusieron realizar esta exposición su intención ha sido "tocar" todos los sitios en los que ha estado y "pasar por todos los ojos" en los que ha recordado que ha visto "pobreza, hambre...", en "tanta gente que lo ha perdido todo".

Como ha añadido Antonio Cela, en la muestra eminentemente fotográfica se incluirán también 17 'cartas' de profesionales que han trabajado junto a De la Fuente que repasarán su figura, como el académico de la RAE y periodista Arturo Pérez Reverte y la reportera y enviada especial durante décadas Rosa María Calaf, entre otros.

Asimismo, se organizará un Club de Lectura coordinado por José Francisco Alonso en la sede de SECCIF.