Jugadores de los equipos de baloncesto de Valladolid visitan y llevan regalos a niños ingresados en el Hospital Clínico

Jugadores de los equipos de baloncesto de Valladolid, en su visita al Hospital Clínico. - HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID

VALLADOLID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Jugadoras de los primeros equipos Club Deportivo Ponce Baloncesto y jugadores del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid han representado al deporte de la canasta vallisoletano en la tradicional visita navideña a los más pequeños y jóvenes ingresados en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Al igual que ha sucedido en fechas atrás con otros deportistas de élite, la presencia de las jugadores del Ponce y de los del CBC ha protagonizado el día a día en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid en estas vísperas del Año Nuevo, a lo largo de un recorrido que ha llevado a los baloncestistas a las plantas de hospitalización pediátrica del centro, al área de psiquiatría infantojuvenil y de urgencias pediátricas.

Allí los pacientes de estas áreas asistenciales han visto como los jugadores charlaban con ellos sobre el baloncesto, los equipos en los que han militado a lo largo de sus carreras profesionales, próximos partidos de ambos clubes y el estado actual en sus competiciones ligueras en la Primera Femenina y en la Segunda FEB, respectivamente, además de repartir regalos y entradas para nuevos compromisos y compartir anécdotas y vivencias entre todos.

Todo ello, como han destacado fuentes del hospital en un comunicado recogido por Europa Press "sin el ruido de balones botando ni de zapatillas de deporte al resbalar sobre la pista, pero con una inmensa muestra de cariño, de solidaridad y de compromiso de ambos clubes con quienes la enfermedad obligada a pasar estas fechas tan entrañables y hogareñas fuera de sus entornos más cercanos y familiares".