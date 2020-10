Julio Medem confiesa estar mentalizado para "un futuro lejos de las salas de cine" porque "no queda otra"

VALLADOLID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director Julio Medem ha confesado estar mentalizado para "un futuro lejos de las salas de cine" y "aprovechar la oportunidad" que le brindan las plataformas porque "no queda otra". "Lo he pasado mal durante dos años", ha reconocido el realizador, que ha dirigido dos películas para plataformas que "no habrían encontrado productor".

Así lo ha indicado durante el encuentro previo a la gala del cine español en el marco de la 65 Semana Internacional de Cine de Valladolid, en la que recibirá la Espiga de Honor del festival como distinción a su carrera junto a Javier Cámara, Gracia Querejeta y María Galiana. Un galardón que el año pasado Medem entregaba a la actriz Nawja Nimri y que en esta edición dedicará a su mujer, la vallisoletana Montse Sanz.

"Me estaba dando cuenta de que estaba perdiendo mi sitio, pero ahora me están llamado para hacer series de autor para plataformas, algo muy extraño e incluso impensable hace un par de años", ha comentado Medem, quien aboga por "adaptarse a las circunstancias".

Asimismo, ha defendido que hay "muchísima demanda de audiovisual", y que en las plataformas "puede coexistir cierto cine de autor". Y es que, junto a esa variedad de contenidos, hay sitio también para una audiencia "enorme y variada dispuesta a que la oferta también lo sea".

"Al público que va a las salas le interesa un cine menos osado o diferente y lo que pasa es que hay poca pluralidad en las películas que se hacen para la gran pantalla", ha aseverado.

En cualquier caso, considera evidente que el problema es que el público "cada vez acude menos a las salas de cine" y "en España especialmente". Antes, cuando se imaginaba estrenar una película siempre pensaba en la gran pantalla, algo inconcebible en los últimos años. "Me encantaría que siguiese siendo así pero me he mentalizado para un futuro lejos de las salas", ha apuntado.