La Junta aborda con Vitartis estrategias de trabajo para "impulsar" la industria agroalimentaria de CyL

Reunión entre la Junta de CyL y Vitartis. - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se ha reunido con los representantes de la Asociación Industrial Alimentaria de Castilla y León, Vitartis, para propiciar estrategias de "trabajo conjunto" e "impulsar" la industria agroalimentaria, en un sector con más de 2.700 empresas en Castilla y León.

En este encuentro el consejero ha estado acompañado por la viceconsejera de Dinamización Industrial y Laboral y por la Directora General de Universidades, así como por el Director General de Industria y por el Gerente del Ecyl, quienes han recibido al presidente y al vicepresidente de Vitartis, Santiago Miguel y Ricardo Rodríguez, respectivamente, así como al vocal de la Junta Directiva, José Luis Domínguez, y a la directora General de Vitartis, Cristina Ramírez.

Asimismo, la asociación Vitartis, que aglutina a las principales industrias alimentarias de la Comunidad, ha informado en la reunión la situación de un sector industrial que "constituye el más importante de Castilla y León", según ha trasladado la Junta a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El encuentro, por una parte, ha establecido estrategias de "trabajo conjunto" para "mejorar la conexión entre las universidades y el sector agroalimentario de la Comunidad".

De esta forma, la Junta pretende "favorecer la formación en materias vinculadas a un sector fundamental en la Comunidad y estableciendo actuaciones que den a conocer a los estudiantes universitarios el tejido empresarial agroalimentario como posibilidad laboral de futuro".

EMPLEO

Por otra parte, se colaborará entre Vitartis y el ECYL para mejorar la disponibilidad de personal cualificado, para la selección de trabajadores destinados a empresas del sector agroalimentario y para la divulgación de los programas y apoyos del servicio público de empleo disponibles para estas industrias.

Además, en materia de empleo se detectarán las necesidades de formación existentes en el ámbito agroalimentario para adaptar las formaciones impartidas.

Asimismo, Vitartis ha avisado de "las dificultades" para la industria causadas por "la falta de capacidad de la red eléctrica", circunstancia ante la que el consejero ha trasladado la reclamación de la Junta al Gobierno de España para que se apruebe la planificación de red 2025-2030 y se terminen de completar los desarrollos normativos que pretenden mejorar y priorizar los accesos a red, "eliminando la especulación".

En esta línea, desde la Junta se ha solicitado que se "atiendan las demandas concretas de nuevas subestaciones y ampliación de las existentes", hechas en diciembre de 2025 con las que se pretende "priorizar el acceso a la red por las industrias de la Comunidad".

La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio trabajará además con Vitartis en los avances de la simplificación administrativa, así como en incluir al sector el, actualmente en redacción, III Plan Director de Promoción Industrial, que llegará hasta 2030 y generará "una serie de ventajas para estas industrias".