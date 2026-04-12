La Junta abre el 15 de abril el periodo de solicitud de plaza en los conservatorios de música para el curso 2026-2027

VALLADOLID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha establecido entre el 15 de abril y el 15 de mayo el plazo para presentar solicitudes de admisión en los conservatorios profesionales de Música dependientes de la Junta de Castilla y León para el curso 2026-2027.

La solicitud podrá ser presentada por los propios interesados si son mayores de edad o por sus progenitores o tutores legales en el caso de los menores a través de www.tramitacastillayleon.jcyl.es o presencialmente en el conservatorio profesional de música correspondiente.

Las pruebas de acceso comenzarán a partir del 15 de junio, en las fechas que establezca cada conservatorio, que anunciarán con antelación en sus tablones de anuncios y en sus páginas web, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Además, la Consejería de Educación mantiene las bonificaciones y exenciones de pago de matrícula para miembros de familias numerosas, discapacidad, víctimas de terrorismo o de violencia de género.

Castilla y León ofrece una amplia red de conservatorios profesionales, de manera que en el Conservatorio Profesional de Música 'Tomás Luis de Victoria' de Ávila se pueden cursar estudios de Canto, Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta travesera, Guitarra, Oboe, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violín y Violoncello.

Asimismo, en el Conservatorio Profesional de Música 'Rafael Frühbeck' de Burgos se ofrecen clases de Acordeón, Bajo eléctrico, Canto, Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta travesera, Guitarra, Guitarra eléctrica, Oboe, Órgano, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violín y Violoncello.

En la provincia de León, en la capital se ofertan las titulaciones de Acordeón, Canto, Clarinete, Clave, Contrabajo, Fagot, Flauta de Pico, Flauta travesera, Guitarra, Oboe, Órgano, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violín y Violoncello; en el Conservatorio Profesional 'Ángel Barja' de Astorga, Canto, Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta travesera, Guitarra, Oboe, Piano, Percusión, Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violín y Violoncello; y en el 'Cristóbal Halffter' de Ponferrada, de Acordeón, Canto, Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta travesera, Guitarra, Oboe, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violín y Violoncello.

Por otro lado, en el Conservatorio Profesional de Música de Palencia los interesados pueden acceder a Canto, Clarinete, Clave, Contrabajo, Fagot, Flauta de Pico, Flauta travesera, Guitarra, Oboe, Órgano, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violín y Violoncello; y en el de Salamanca a Acordeón, Arpa, Canto, Clarinete, Clave, Contrabajo, Fagot, Flauta de Pico, Flauta travesera, Guitarra, Instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento y Barroco, Oboe, Órgano, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Viola da Gamba, Violín y Violoncello.

En Segovia se ofertan los estudios de Acordeón, Bajo eléctrico, Canto, Clarinete, Contrabajo, Dulzaina, Fagot, Flauta travesera, Guitarra, Guitarra eléctrica, Instrumentos de Púa, Oboe, Órgano, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violín y Violoncello, y en el Conservatorio Profesional de Música 'Oreste Camarca' de Soria, de Canto, Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta travesera, Guitarra, Oboe, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violín y Violoncello.

Igualmente, en el conservatorio de Valladolid se puede acceder a Acordeón, Arpa, Bajo eléctrico, Canto, Clarinete, Clave, Contrabajo, Fagot, Flauta de Pico, Flauta travesera, Guitarra, Guitarra eléctrica, Instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento y Barroco, Oboe, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Viola da Gamba, Violín y Violoncello; y en el Conservatorio Profesional de Música 'Miguel Manzano' de Zamora a Acordeón, Bajo eléctrico, Canto, Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta travesera, Guitarra, Guitarra eléctrica, Oboe, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violín y Violoncello.

En el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León (COSCYL), situado en Salamanca, se pueden estudiar el Grado Superior de Música, en las especialidades de Composición, Interpretación y Musicología y Etnomusicología, o el Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación Musical.

En este caso, el plazo de presentación de solicitudes será del 12 de mayo al 8 de junio, y del 17 al 26 de junio se celebrarán las pruebas de acceso. Si quedasen plazas vacantes en esta primera convocatoria, la Consejería de Educación celebraría nuevas pruebas en septiembre.