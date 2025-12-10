La Junta abrirá oficinas de asistencia técnica al comercio en las provincias de Zamora y Soria en el año 2026

La consejera Leticia García, con los premiados de las nueve provincias - EUROPA PRESS

ZAMORA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo abrirá en 2026, en las provincias de Zamora y Soria, dos oficinas de asistencia técnica al comercio, un "proyecto piloto de acompañamiento al sector" para ayudar a los emprendedores con todos los trámites que puedan requerir, así como para aconsejarles sobre el futuro del sector.

Así lo ha anunciado la consejera del ramo, Leticia García, presente esta tarde en Zamora para participar en la entrega de los XVIII Premios al Comercio Tradicional de Castilla y León, unos galardones que vienen a reconocer el trabajo de los pequeños empresarios, que "dan vida a las ciudades" y que son unos importantes generadores de empleo y actividad económica.

"El comercio de proximidad es vida, es empleo, es crecimiento económico. Y por eso los consumidores tenemos que colaborar con este comercio que está en nuestras calles, en nuestros barrios y en nuestros pueblos", ha indicado García.

La consejera ha abogado además por ventajas fiscales para el sector, que pelea contra la competencia de las grandes superficies y de Internet. También contra "los costes sociales, laborales y fiscales que impone el Gobierno de España a los comerciantes, en la mayor parte trabajadores autónomos".

Los premios entregados en Zamora tienen por objeto reconocer el esfuerzo, la trayectoria y las buenas prácticas del comercio tradicional en la Comunidad.

Además, se pretende visibilizar el importantepapel que desempeña el comercio de proximidad como servicio de primer orden para la sociedad y como elemento dinamizador de la actividad económica y social.

Como en ediciones anteriores, se han otorgado nueve premios, uno por provincia, además de un premio de carácter autonómico, seleccionado entre los ganadores provinciales. Para la selección de las candidaturas presentadas, y de acuerdo con las bases, el jurado ha valorado aspectos como la mejora de la competitividad, las buenas prácticas, la capacidad de innovación y adaptación, y la larga trayectoria, entre otros.

En esta edición, que alcanza la mayoría de edad, el máximo galardón, el premio de carácter autonómico, ha recaído en el establecimiento leonés Adam's.

Un comercio tradicional de ropa, calzado y complementos masculinos con más de 55 años de actividad. Junto al premio autonómico, la Junta ha distinguido a un comercio por cada provincia, establecimientos que constituyen un reflejo de las mejores cualidades del tejido comercial de Castilla y León.

Precisamente, ha destacado que estos premios responden al compromiso del Ejecutivo autonómico de apoyar este modelo de comercio de cercanía que contribuye a la dinamización económica y social en cada rincón de la Comunidad, así como a la prestación de servicios a los ciudadanos y a la mejora de su calidad de vida.

"Los premiados son un ejemplo del arraigo y del compromiso con el territorio del comercio tradicional, y demuestran que el sector sabe adaptarse a los cambios económicos y tecnológicos sin perder su esencia y sus valores diferenciales", ha apuntado.