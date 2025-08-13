La Junta advierte de un episodio de contaminación por ozono en la zona atmosférica de El Bierzo (León)

LEÓN, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha advertido este jueves de que durante la última hora (16.00 horas) se ha producido una superación del umbral de información del contaminante ozono, por lo que se inicia un episodio de contaminación atmosférica por ozono troposférico en la zona atmosférica de El Bierzo (León).

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha informado, en su página web, de que el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire establece, en el apartado H-II del anexo I, como valor del umbral de información el valor de 180 microgramos por metro cúbico, registrado como promedio horario.

Como medida de precaución, se recomienda a la población en general y en especial a las personas más sensibles a la contaminación atmosférica, tales como niños, personas mayores o con problemas respiratorios que eviten transitar por la vía pública, y si es necesario, que realicen los menores esfuerzos posibles.

Para una mayor información sobre los municipios afectados, así como de las recomendaciones a la población en los casos de exposición a valores altos de ozono, puede consultar la página web: Red de Control de la Calidad del Aire y Recomendaciones a la población ante valores altos de ozono.

De cualquier forma, la Junta a través de la Red de Control de la Calidad del Aire, dependiente de esta Consejería y de los Ayuntamientos, mantiene un seguimiento pormenorizado de la evolución de la calidad del aire, y se avisará puntualmente en el caso de una superación de esos valores.