La Junta alcanza una inversión "histórica" de 48 millones para cubrir solicitudes de los programás mixtos de empleo

Leticia García, durante su visita a uno de los proyectos. - JCYL

VALLADOLID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha incrementado en 10 millones los nuevos programas mixtos de empleo y formación para alcanzar "una inversión histórica de 48 millones para cubrir todas las solicitudes".

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha visitado en Aranda de Duero, el programa mixto de empleo y formación 'Aranda Gestión Turística Sostenible III', donde ha anunciado la ampliación presupuestaria de la nueva edición de los Programas Mixtos de Empleo-Formación que se están resolviendo en estos momentos y que se ejecutarán a lo largo del próximo ejercicio.

Esta ampliación, de casi diez millones, "permitirá atender la totalidad de las solicitudes presentadas que cumplen los requisitos y supone una inversión récord en esta iniciativa, alcanzando los 48 millones de euros". La ampliación permitirá el desarrollo "de más de 240 proyectos, el 85 por ciento promovidos por las entidades locales con una inversión cercana a los 40 millones, y los restantes, promovidos por entidades sin ánimo de lucro que desarrollarán proyectos por un importe de ocho millones", detalla la Junta a través de un comunicado.

Con esta medida, el Ejecutivo autonómico "consolida" este programa como un instrumento "clave" de las políticas activas de empleo, con un "triple impacto" en el conjunto de la Comunidad.

"Por un lado, se forma a personas en situación de desempleo y con dificultades de inserción laboral para el desarrollo de actividades con una amplia demanda de trabajo, tanto por cuenta ajena como a través del autoempleo; por otro, se facilita a estas personas un trabajo efectivo y remunerado durante todo el periodo, garantizando sus ingresos y contribuyendo a la creación de empleo; finalmente, se realizan trabajos en beneficio del tejido local mediante obras o la prestación de servicios, contribuyendo a la dinamización del territorio y a mejorar la calidad de vida", abunda la información.

La consejera ha anunciado que la resolución definitiva de esta convocatoria se hará efectiva una vez finalizado el trámite administrativo de esta ampliación, que representa un incremento del 26 por ciento del programa con respecto a la presente edición.

El Ayuntamiento de Aranda de Duero ha sido durante este ejercicio 2025 uno de los "más implicados" con este programa, al ejecutar cinco proyectos, con una aportación económica de más de un millón por parte de la Junta, que dan empleo y formación certificada a un total de 64 trabajadores que se encontraban en situación de desempleo.

Uno de los proyectos es precisamente el visitado por la consejera, 'Aranda Gestión Turística Sostenible III', que cuenta con la participación de ocho alumnos/ trabajadores que, además de formarse en actividades relacionadas con la gestión turística, están contribuyendo a la promoción y puesta en valor de los recursos turísticos de la localidad, facilitando información a los visitantes o realizando visitas guiadas como la que han protagonizado hoy a una bodega del municipio.