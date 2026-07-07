La Junta se alinea con las empresas: financiará formación a la carta para cubrir los puestos más difíciles en CyL

VALLADOLID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León ha aprobado las bases reguladoras de una nueva línea de subvenciones destinadas al Programa de Orientación, Formación e Inserción (OFI).

Esta iniciativa, cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), busca mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas mediante itinerarios integrados, adaptando las políticas activas de empleo a la evolución del mercado laboral actual y a las demandas reales del tejido productivo de la comunidad.

A través de la nueva Orden IEM/617/2026, de 2 de julio, el Ejecutivo autonómico impulsa un modelo más flexible que se posiciona como una de las principales herramientas del Servicio Público de Empleo de Castilla y León para incrementar la cualificación profesional. El programa financiará proyectos que combinen actuaciones de diagnóstico profesional, acompañamiento personalizado, formación para el empleo y acciones de prospección e intermediación laboral orientadas a facilitar la contratación de los participantes.

Entre las principales novedades introducidas destaca una mayor flexibilidad en la planificación de las convocatorias, lo que permitirá desarrollar distintas líneas de actuación en función de las prioridades de empleo y del contexto económico. De este modo, la estrategia se articulará en torno a dos ejes diferenciados: una línea dirigida a la formación en sectores con elevada demanda de puestos de trabajo y otra específicamente orientada a personas con especiales dificultades de inserción laboral y colectivos vulnerables.

Asimismo, la normativa establece que la oferta formativa se adecuará de forma directa a las necesidades reales de las empresas. Para ello, las convocatorias determinarán los certificados profesionales y las especialidades formativas financiables basándose en estudios de prospección, datos de las ocupaciones más demandadas y las prioridades estratégicas de empleo de la región, priorizando aquellas cualificaciones vinculadas a sectores con mejores perspectivas y puestos de difícil cobertura.

Finalmente, este Programa OFI contará con una cofinanciación del 60 por ciento por parte del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), enmarcado dentro del Programa FSE+ de Castilla y León 2021-2027. Con esta dotación, la Junta de Castilla y León refuerza su compromiso institucional con la mejora de las competencias profesionales, la inclusión social y la creación de oportunidades de empleo de calidad en todo el territorio autonómico.