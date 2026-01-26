La Junta amplía la alerta por fenómenos meteorológicos adversos para todas las provincias de CyL

Archivo - Estado de la A-6 a su paso por el Puerto del Manzanal (León) - DGT - Archivo

VALLADOLID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Protección Civil de la Junta de Castilla y León ha acordado ampliar la declaración de la alerta vigente por nevadas ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos (lluvias, vientos y nevadas) en todas las provincias de la Comunidad desde las 10.00 horas de hoy lunes, día 26, y con fecha de finalización a determinar en función de la evolución.

Desde hoy se prevé la entrada sucesiva de un carrusel de borrascas iniciado con la borrasca 'Joseph' que afectarán a la totalidad de la Comunidad a lo largo de la semana.

Se prevén precipitaciones intensas con acumulaciones significativas de hasta 80 mm en 12 horas principalmente en las comarcas de Sanabria (Zamora) y en el sur de las provincias de Ávila y Salamanca. La persistencia de las lluvias se mantendrá durante toda la semana, siendo la madrugada del martes al miércoles el punto de mayores acumulados.

Los vientos presentes desde hoy, con intensidades que podrían alcanzar y superar los 90 km/h en el oeste, afectarán mañana martes al total de la Comunidad.

Se espera para el miércoles un descenso en la cota de nieve por lo que no se descarta que vuelvan a producirse precipitaciones en forma de nieve en cotas bajas.