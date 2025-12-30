La Junta amplía con 3 millones de euros la aportación al Programa de Vivienda Rural Emprendedores

VALLADOLID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado la concesión de una aportación de 3.000.000 euros a Somacyl para el Programa de Vivienda Rural Emprendedores, con lo que la inversión total en el Programa alcanza los 18 millones de euros.

Esta aportación, según señalan fuentes de la Junta, permitirá continuar financiando el Programa de Vivienda Rural Emprendedores, cuyo objetivo es dotar de viviendas públicas en alquiler a zonas rurales con dinamismo industrial o de servicios, facilitando el asentamiento de trabajadores y sus familias y promoviendo la sostenibilidad económica de las actuaciones mediante garantías aportadas por las empresas adheridas al programa.

Entre las actuaciones que llevará a cabo Somacyl se incluyen el desarrollo de suelo público o cedido por Ayuntamientos, Diputaciones o empresas mediante planes regionales.

Se prevé también la formalización de contratos de arrendamiento con empresas adheridas, garantizando la amortización del endeudamiento y precios ajustados a la vivienda protegida en alquiler; la construcción y gestión de las promociones de vivienda durante el periodo de arrendamiento o hasta su venta.

Las zonas de actuación iniciales comprenden los municipios de Aguilar de Campoo (Palencia), Guijuelo (Salamanca), Ólvega (Soria) y los ubicados en la Ribera del Duero (Burgos, Valladolid y Soria), pudiéndose ampliar a otros municipios según las necesidades.

La estimación inicial contempla 250 viviendas, con un modelo que combina alquiler y venta bonificada para jóvenes, y una inversión total prevista de 32 millones de euros entre 2025 y 2030.

Esta nueva aportación se suma a las autorizadas anteriormente, 10 millones de euros en diciembre de 2024 y 5 millones de euros en diciembre de 2025, para garantizar el correcto desarrollo del Programa Emprendedores y mantener los precios de las viviendas dentro de los márgenes establecidos por la Comunidad.