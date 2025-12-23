La Junta aporta más de medio millón de euros para adaptar líneas eléctricas y proteger la avifauna

VALLADOLID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado la concesión directa de subvenciones por un importe total de 554.666 euros a 24 titulares de líneas eléctricas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), para financiar la corrección de nuevos apoyos derivados de la adaptación de líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos existentes a la normativa.

El último año se ha alcanzado un importe superior a los 10,5 millones de euros en subvenciones para la corrección de tendidos, ha recordado la Junta.

Estas ayudas permitirán continuar el proceso de adecuación de líneas eléctricas existentes a las prescripciones técnicas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, que regula las medidas para la protección de la avifauna frente a la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión ubicadas en zonas de protección.

La actuación se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en concreto al punto dedicado a la conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad, dentro de la política palanca de infraestructuras y ecosistemas resilientes, que tiene como finalidad reducir la mortalidad de aves, mejorar el estado de conservación de los ecosistemas y avanzar en el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos por España.

Las líneas objeto de estas actuaciones se encuentran incluidas en las resoluciones autonómicas que identifican aquellas infraestructuras que no se ajustan a la normativa vigente y que deben ser corregidas por sus titulares.

La concesión directa de estas subvenciones responde a la obligación de adaptar dichas instalaciones, así como al compromiso de financiación pública previsto en la normativa estatal.

Con esta nueva autorización, la Junta de Castilla y León continúa la línea de apoyo iniciada en ejercicios anteriores para facilitar la adaptación progresiva de las líneas eléctricas en zonas sensibles, asegurando el aprovechamiento íntegro de los fondos europeos y el cumplimiento de los hitos y objetivos del PRTR, con actuaciones que deberán estar ejecutadas antes de finalizar el ejercicio 2025 y justificadas antes del 30 de junio de 2026.

El Ejecutivo autonómico ha explicado que esta medida refuerza el compromiso del Gobierno autonómico con la protección de la biodiversidad, la conservación del medio natural y la mejora de la seguridad ambiental de las infraestructuras eléctricas en el territorio de Castilla y León y ha incidido en que se ha alcanzando ya un importe superior a 10,5 millones la concesión de subvenciones para la corrección de tendidos en el último año.