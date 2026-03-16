La Junta apoya a 82 bodegas exportadoras de CyL en la 32ª feria mundial del vino Prowein en Düsseldorf (Alemania)

VALLADOLID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha manifestado su apoyo a 82 bodegas exportadoras de la Comunidad con su presencia en la 32ª feria mundial del vino Prowein en Düsseldorf (Alemania), hasta donde se ha desplazado el viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina.

El certamen, que se celebra del 15 al 17 de marzo en Düsseldorf (Alemania) anualmente, se mantiene como una de las ferias de vino y bebidas espirituosas más importantes del mundo y reúne este año a cerca de 4.000 expositores de más de 60 países.

Con un presupuesto de 803.452 euros, la Junta está presente con pabellón institucional a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECYL), que acoge a 52 bodegas exportadoras. Además, la representación de la Comunidad se completa con 26 bodegas y dos consejos reguladores (Bierzo y Toro) bajo el pabellón del ICEX y otras cuatro bodegas y dos consejos reguladores (Ribera del Duero y Rueda) que asisten de forma independiente.

En total, el sector vitivinícola de la Comunidad cuenta con una sólida presencia en Alemania, mercado que se posiciona como el quinto destino más importante para las exportaciones de vino, han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico.

En 2025, las exportaciones de vino de Castilla y León alcanzaron los 235 millones de euros, lo que representa un ligero crecimiento del 0,59 por ciento respecto al ejercicio anterior. El vino es un producto estrella en la balanza comercial regional, que supone cerca del 7 por ciento del total de las exportaciones agroalimentarias de la Comunidad. Actualmente, Castilla y León es la quinta comunidad exportadora de este producto en España y adelanta al País Vasco en el último año.

El sector cuenta con más de 80.000 hectáreas de viñedo (8,5 por ciento del total nacional) y el número de empresas exportadoras de bebidas ascendió a 870 en 2025, de las cuales un 55 por ciento son exportadoras regulares. Por provincias, Valladolid lidera las ventas al exterior con un 57 por ciento, seguida de León (19 por ciento) y Burgos (13).

PAÍS IMPORTADOR

Alemania es el tercer mayor importador de vino del mundo en valor, sólo por detrás de Estados Unidos y el Reino Unido y para Castilla y León representa el 23 por ciento de sus exportaciones de vino a la Unión Europea. La Comunidad se sitúa como el quinto proveedor español en el mercado germano, con una cuota del 4,8 por ciento del total de vino que España exporta a este país.

Dentro del mercado alemán, el vino de Castilla y León representa aproximadamente el 8 por ciento de las exportaciones agroalimentarias a este país. Por provincias, el 65 por ciento de estas ventas se realizan desde Valladolid, seguida de Segovia (19) y Burgos (6,6). Además, el número de empresas que exportan bebidas a Alemania de forma regular se mantiene estable en 79.

Prowein se ha consolidado como la única y más importante feria especializada en el sector vitivinícola y bebidas espirituosas en Alemania y es uno de los certámenes más importantes a nivel mundial. Castilla y León es la comunidad que más empresas representación tiene en este certamen seguida de la Comunidad Valenciana con 34 y Cataluña y La Rioja, ambas con 30.

Esta edición de Prowein ha sufrido una transformación radical con un rediseño completo del concepto ferial, con nuevos servicios para compradore y más digitalización. A lo largo de los tres días de feria se ofrecerán clases magistrales y catas independientes donde se mostrará la mejor variedad internacional de caldos y donde estarán presentes los vinos de Castilla y León cuyas catas estarán dirigidas por los sumilleres Pedro Ballesteros y Jonas Tofterup.

En total serán 52 caldos de las diferentes denominaciones de origen de la región, repartidos en cinco sesiones y acompañados de jamón ibérico y cecina, a cargo de la cortadora Cati Gómez.