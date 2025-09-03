La Junta aprobará mañana el proyecto de decreto para regular la planificación y la ordenación forestal de los montes

Campo quemado por el incendio en el entorno de la vertirnte leonesa de los Picos de Europa. - Xuan Cueto - Europa Press

LEÓN 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León aprobará en el Consejo de Gobierno que tendrá lugar mañana el proyecto de decreto para regular la planificación y la ordenación forestal de los montes para lograr una mejor gestión de los mismos.

Así lo ha manifestado este miércoles la vicepresidenta de la Junta de y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, que ha precisado que con este proyecto se apostará por la limpieza, los inventarios forestales que permitan en tiempo real conocer la situación de los montes y se aprobarán "a la mayor brevedad posible" los distintos planes de recuperación forestal en la Comunidad, especialmente en las zonas más afectadas por los incendios.

Igualmente, el proyecto de decreto permitirá que la Junta continúe con el impulso por las iniciativas encaminadas a implantar las redes de calor, la biomasa, que constituyen "medidas de futuro".

Isabel Blanco se ha pronunciado de este modo tras mantener un encuentro en León con los alcaldes de Boca de Huérgano, Burón, Oseja de Sajambre, Posada de Valdeón, Riaño y Valderrueda, afectados por los recientes incendios.

En la reunión, la vicepresidenta de la Junta ha informado a los representantes municipales sobre las ayudas puestas en marcha por el Gobierno autonómico y les ha animado a solicitarlas y a difundirlas entre sus vecinos para que las conozcan y puedan beneficiarse de ellas.

Blanco les ha trasladado el mensaje de "solidaridad, cercanía y esperanza" del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y ha subrayado "la puesta en marcha inmediata" de ayudas sociales y económicas, así como planes de restauración ambiental y turística de largo plazo para la recuperación.

En este contexto, ha recordado que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha aprobado tres líneas de ayuda para los afectados por los incendios: la financiación de los gastos derivados del alojamiento temporal a las familias que han perdido su hogar mientras se rehabilita y acondiciona la vivienda dañada hasta que sea habitable, la aportación de 500 euros a las familias que residen en municipios afectados para hacer frente a los daños causados y la línea de financiación para los municipios que hayan acogido temporalmente a familias desalojadas, personas voluntarias y profesionales.

114 MILLONES PARA LA RECONSTRUCCIÓN.

Además de las mencionadas ayudas, Blanco ha explicado a los regidores municipales que el Gobierno autonómico ha aprobado un plan integral con 45 medidas de recuperación con un presupuesto inicial de 114 millones de euros para reponer y reconstruir lo que se haya perdido.

Se trata de un programa que atiende tanto la emergencia social inmediata (familias desalojadas, viviendas, realojos) como la recuperación económica (empresas, pymes, agricultura) y, sobre todo, la recuperación medioambiental y de infraestructuras públicas de las zonas afectadas.

Las 45 medidas se distribuyen entre ocho consejerías, dirigidas a familias y vivienda, al sector agrario, al tejido empresarial y autónomos, a los municipios afectados y a la recuperación ambiental y forestal.

Al respecto, ha destacado que se ha establecido un procedimiento "ágil y completo" para dar una respuesta "rápida y eficaz" a las necesidades de las personas, las empresas y los municipios damnificados. Una vez puestas en marcha las ayudas, la "prioridad" es que lleguen a las personas, familias y empresas de forma "inmediata", motivo por el cual ha animado a los presentes a solicitarlas y a difundirlas entre sus vecinos.

Finalmente, ha expresado que ya se han abonado ocho millones de euros, lo que representa, aproximadamente, el seis por ciento de las ayudas comprometidas tras los incendios por la Administración autonómica.