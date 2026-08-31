La Junta aprueba el Plan Estadístico de Castilla y León 2026-2029 para adaptar sus operaciones a la demanda oficial

VALLADOLID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha aprobado el Decreto 24/2026, de 27 de agosto, mediante el cual se da el visto bueno al Plan Estadístico de Castilla y León 2026-2029.

Esta medida, adoptada a propuesta del consejero de Economía y Hacienda y tras la deliberación del Consejo de Gobierno, configura el nuevo marco regulatorio que ordenará la actividad estadística oficial de la Comunidad durante el próximo cuatrienio, detalla la publicación consultada por Europa Press.

El nuevo texto normativo se fundamenta en la competencia exclusiva asignada a la Comunidad por el Estatuto de Autonomía y en la Ley 7/2000 de Estadística autonómica.

Según ha establecido el Ejecutivo autonómico, la iniciativa busca adaptar la producción pública a las orientaciones estratégicas, prioridades y necesidades de información detectadas a lo largo de los planes anteriores, incorporando avances técnicos y corrigiendo aspectos susceptibles de mejora.

Entre sus principios generales, la norma ha incorporado la observancia del Código de Buenas Prácticas en las Estadísticas Europeas, el fomento del desarrollo sostenible y la perspectiva de género, así como un mayor aprovechamiento de las nuevas tecnologías y de la información de base administrativa.

Asimismo, el decreto ha dictaminado que la cumplimentación de las operaciones del plan será obligatoria, salvo en los datos que revelen ideología, origen étnico o circunstancias íntimas, que tendrán carácter estrictamente voluntario.

El Plan Estadístico 2026-2029 ha quedado estructurado en cuatro anexos que detallan sus objetivos, la relación detallada de las operaciones y sus presupuestos, el programa financiero de inversiones y el enlace con el plan 2022-2025.

La dirección y coordinación del proyecto ha recaído sobre la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística, que presentará informes anuales de seguimiento ante el Consejo Asesor de Estadística.

La vigencia de la medida se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2029, con previsión de prórroga automática en caso de no aprobarse un nuevo plan al inicio de 2030.