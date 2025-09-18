La Junta apuesta por el desarrollo y la innovación "4.0" para las industrias de la comunidad

BURGOS 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha asegurado que Castilla y León quiere "apostar por la industria 4.0" y avanzar en "modernización y adaptación a las nuevas tecnologías".

"Eso lleva a adaptar la mecanización de las industrias y a simplificar los procedimientos. En esta tarea se encuentra inmerso el Ejecutivo regional que ha destinado en los últimos años más de 12 millones de euros a líneas de ciberseguridad, a adquisición de maquinaria moderna o en la adaptación de los procesos productivos", ha señala en declaraciones realizadas durante la visita que ha realizado este jueves a Adisseo, una empresa burgalesa que cumple 50 años en el polígono de Villalonquejar de Burgos.

Blanco ha señalado que la compaía es un "ejemplo de crecimiento industrial", como lo es, ha apuntado, el de la Comunidad, tasado en un "2,4 por ciento muy superior al de la media de España, que está situado en el 0,6".

Así, Blanco ha subrayado cómo los datos económicos reflejan que la Comunidad es la "segunda exportadora" de España y el crecimiento acumulado del PIB "es de un 4,5 por ciento", y eso es debido a la apuesta que ofrece la Junta "por las industrias y por atraer talento".

LA EMPRESA

Por su parte el CEO de Adisseo en Burgos, Gerardo Juez, ha asegurado que la salud de la planta burgalesa es excelente, dado que va a crecer "con otros 20 trabajadores". Para Juez es un día muy especial, no solamente por el aniversario, sino por estar acompañado por el CEO de la compañía, Hao Zhigang.

Adisseo se instaló en Burgos en el año 1975, con el nombre de Sodetti. Posteriormente, en 1990 fue adquirida por la química francesa Rhône-Poulenc. Y desde 2004 pertenece al grupo Blue Star. Esta industria burgalesa está inmersa en un aumento de la capacidad de su producto estrella, la metionina; y en el primer trimestre 2026, van a iniciar una nueva línea de productos.