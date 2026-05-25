La Junta asegura estar preparada ante la campaña de riesgo alto de incendios, pero "pendiente" de otras administraciones

El consejero en funciones de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en el Centro para la Defensa contra el Fuego de la capital leonesa. - EUROPA PRESS

LEÓN, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asegurado este lunes que la Junta está preparada para afrontar la campaña de riesgo alto del operativo de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales, aunque ha precisado que está "pendiente" de saber qué medios y estructuras ofrece "a mayores" el resto de administraciones.

"La preparación nuestra a mayores tiene que ir acompañada de la preparación a mayores de otras administraciones competentes, que estamos pendientes de ver qué medios ofrecen a mayores y qué estructuras a mayores de las que se contaban. Nosotros estamos haciendo los deberes", ha recalcado.

En este sentido, ha garantizado que la Junta cumplirá de manera "fiel" aquello a lo que se comprometió tras los grandes incendios registrados el pasado verano.

Según ha explicado, es necesario que la Comunidad esté preparada en estructuras, en medios y en organización bajo la coordinación de todas las administraciones para acometer los incendios forestales "con la mayor garantía posible".

"NOS ESTAMOS PREPARANDO MÁS"

En cuanto a la próxima campaña de riesgo alto del operativo de vigilancia, prevención y extinción de incendios, que se presentará antes del 12 de junio, ha avanzado que habrá un refuerzo de medios y de personas y un esfuerzo económico "mucho más relevante". "Nosotros, como Junta de Castilla y León, nos estamos preparando más", ha subrayado.

Al ser preguntado por los drones de última generación subacuáticos, aéreos y terrestres con que cuenta la Unidad de Drones de la Unidad Militar de Emergencias (Udrume) y su posible apoyo frente a los incendios, ha expresado son "buenos" medios técnicos. "Nosotros también tenemos esos medios y lo presentaremos en su momento", ha añadido.

Respecto a la actitud frente a los grandes incendios producidos en los últimos años, ha señalado que no se trata de "normalizar" este tipo de sucesos, sino de estar concienciados ante la posibilidad de que ocurran. Tras reconocer que los últimos años han sido "complejos" en este apartado, ha abogado por afrontar este tipo de emergencias desde la "suma de esfuerzos" de todas las administraciones competentes. Además, ha apuntado que esos grandes incendios vienen determinados por las circunstancias meteorológicas y el estado previo del medio natural.

Suárez-Quiñones se ha pronunciado de este modo en el Centro para la Defensa contra el Fuego de la capital leonesa, donde ha inaugurado una jornada formativa para medios de comunicación en materia de incendios forestales.