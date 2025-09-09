La Junta asegura que ya trabaja en los planes de restauración de cada incendio y UPL afirma que no se "ve"

VALLADOLID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha aesgurado qeu la Junta de Castilla y León ya está trabajando en los planes de restauración de cada incendio, desde que estos se producen, y ha señalado que una de las medidas más importantes es tratar de evitar que los arrastres perjudiquen a determinadas instalaciones públicas, por lo que ya se trabaja en 43 localidades "críticas" que pueden tener problemas derivados de esta cuestión.

Suárez-Quiñones ha contestado así durante el Pleno de las Cortes a la pregunta formulada por el procurador de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) José Ramón García Fernández, que ha azegurado que aunque la Junta diga que está haciendo algo ellos no lo están "viendo" y ha advertido de lo que ocurre tras un gran incendio, cuando el suelo queda desnudo, la ceniza se acumula y con la primera lluvia lo arrastra toda la escorrentía "y lo que no fue arrasado por las llamas corre el riesgo de ser arrasado por el agua envenenada que baja por la ladera abajo".

"Vemos inacción o por lo menos es lo que aparentan, improvisación y propaganda, se anuncian ayudas millonarias que tardarán meses por no decir años en llegar, pero en lo inmediato, lo básico, lo que puede salvar a nuestros suelos, a nuestras fuentes de agua y a nuestros agricultores y ganaderos no se está haciendo", ha asegurado el procurador leonesista, quien ha insistido en que no ven hidrosiembra, ni fajinas o barreras de contención, en definitiva no vne "planificación".

En este sentido ha advertido de que se habla de agua de salud pública, de economías locales que dependen de esta tierra y de los pastos y si no se actúa "ya" las cenizas "van a envenenar ríos enteros, a arruinar cosechas y a condenar una vez más a los pueblos afectados al abandono", por lo que ha reclamado poner soluciones porque cada día que pasa sin actuar y cada lluvia que caiga será "responsabilidad directa" de la "dejadez", "falta de respeto" y al "abandono" de la Junta.

"En su conciencia quedarán las hectáreas quemadas de todas las reservas de la biosfera, parques naturales y patrimonio de la humanidad quién diría que estamos en el siglo XXI y que se hayan quemado los Picos de Europa y Las Médulas, quién lo diría han pasado del verde al negro en nada también quedará en su conciencia lo que sufrirá en nuestros ríos y no se actúa con rapidez", ha aseverado.

Sin embargo, el consejerok ha explicado que una vez que el incendio se da por extinguido se obtiene una cartografía satelital de detalle que comienza con la valoración de los planes de restauración de cada uno de los incendios.

ESTUDIO Y ACTUACIONES

Así, ha señalado, se realiza un estudio de todo del incendio, de las formaciones vegetales persistentes, las afecciones a la vegetación, la erosión potencial de la zona, los efectos ambientales, en suelo, agua, hábitat, infraestructuras y también socioeconómicos y sociales.

En esta línea, ha aclarado que con ello se trabaja desde el primer día en que se produce ya un incendio y se observa que va a tener esas características, por lo que se hace una zonificación del territorio y se priorizan y planifican las primeras actuaciones, que son de emergencia.

Entre ellas ha citado reducir los daños que las lluvias no tienen pueden producir en los arrastres de los suelos desnudos y llevan finas cenizas que pueden perjudicar las pistas y otras infraestructuras. En concreto, ha asegurado qeu se están llevando a cabo actuaciones puntuales en el entorno de las captaciones de agua en colaboración con los ayuntamientos con los que están "en íntima conexión".

En segundo lugar, ha detallado que se hacen barreras de diferente naturaleza, albarradas, faginas, distintos tipos de barreras hidrosiembra, etcétera, todo lo que está planificado ya para ejecutar.

También se extiende ya paja sobre las superficies para facilitar la fijación de las cenizas y se planta siembra herbácea de rápida germinación, al tiempo que se lleva a cabo un monitoreo de los suelos y aguas para prevenir la contaminación y la pérdida de nutrientes.

"Se han inspeccionado todas las captaciones que han sido de agua que han sido afectadas por incendio y se ha hecho un análisis y un inventario de todas las captaciones que pueden resultar afectadas por los arrastres", ha asegurado el consejero, quien ha añadido que, de ellos, se deriva la relación de obras que ya se realizan en un plan de más de dos millones de euros que se ejecuta con el foco puesto en 43 localidades "críticas" que van a tener este problema.