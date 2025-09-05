La Junta atenderá todas las peticiones de mancomunidades para mejorar servicios con una aportación de 10,4 millones

Entrega de nuevo camión de recogida de residuos a la mancomunidad La Vallarna, en Palencia. - JCYL

PALENCIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León atenderá este año todas las peticiones de las mancomunidades de municipios del medio rural para mejorar los servicios públicos que prestan, para lo que la Consejería de la Presidencia ha aprobado 96 inversiones por valor de 10,4 millones de euros, que benefician a más de un millón de habitantes en 1.463 municipios de la Comunidad.

Así lo ha señalado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, en una visita que ha realizado a Osorno (Palencia), donde se ha puesto en marcha un nuevo camión de recogida de residuos sólidos urbanos, un vehículo financiado por la Consejería de la Presidencia con 155.000 euros, un 62 por ciento de los casi 250.000 euros de su coste total. La Diputación de Palencia ha aportado 30.000 euros, mientras que la mancomunidad ha financiado el resto de la inversión a través de sus recursos propios.

González Gago ha insistido en que el Gobierno regional apoya a las mancomunidades de municipios, que "permiten a los pequeños pueblos optimizar recursos, mejorar la eficiencia en la gestión de servicios públicos y facilitar la realización de proyectos que no podrían llevarse a cabo individualmente por un solo ayuntamiento".

Gracias a este nuevo camión, la mancomunidad La Vallarna podrá mejorar su parque de maquinaria para seguir prestando el servicio público de recogida de basuras, uno de los servicios que tiene la mancomunidad formada actualmente por 14 municipios en los que residen más de 2.600 vecinos.

En este sentido, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ha destacado la labor esencial que realiza el personal de limpieza de la mancomunidad, reconociendo su compromiso diario para mejorar la calidad de vida de los vecinos y mantener en buen estado los espacios públicos de los municipios.

APOYO DE LA JUNTA

El consejero destacado la importante labor de las mancomunidades de Castilla y León, unas entidades locales que representan un papel fundamental en la gestión y prestación de servicios públicos en el ámbito rural, en una comunidad caracterizada por su dispersión territorial.

En 2025, la Consejería ha financiado 96 inversiones por valor de 10,4 millones de euros que benefician a más de un millón de habitantes de 1.463 municipios.

Cada una de las mancomunidades ha planteado sus necesidades de inversión, y todas estas solicitudes han sido aceptadas, siempre que cumplieran con los requisitos establecidos en la convocatoria.

Como ha recordado González Gago, "prueba del apoyo a las mancomunidades por parte de la Junta de Castilla y León es la cada vez mayor cuantía presupuestaria que destinamos a esta línea de ayudas".

Solo en esta legislatura, los fondos a disposición de las mancomunidades se han incrementado en más del cien por cien, y cada año se extiende más la tipología de inversiones que pueden ser objeto de ayuda, como resultado de las peticiones realizadas por los representantes municipales, en materia de maquinaria, vehículos y dotaciones En el caso de la provincia de Palencia, en el año 2025 se han aprobado ayudas para seis mancomunidades que movilizarán más de 730.000 euros y que beneficiarán a 58 municipios con una población de más de 43.000 vecinos.

Entre las inversiones financiadas se encuentra la adquisición de varios camiones de recogida de residuos y contenedores, así como la mejora o rehabilitación de inmuebles titularidad de las mancomunidades.

En cuanto a la mancomunidad La Vallarna, en los últimos dos años la Consejería de la Presidencia ha resuelto financiar dos inversiones solicitadas por la entidad local: el camión de residuos presentado este viernes y también más de un centenar de contenedores por valor de 20.000 euros.