La Junta atiende a más de 20.000 ciudadanos con su servicio gratuito de asesoramiento tecnológico

VALLADOLID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha atendido a más de 20.000 ciudadanos a través de su servicio gratuito de asesoramiento tecnológico, una iniciativa que tiene como objetivo resolver dudas digitales de manera "sencilla, cercana y eficaz", al tiempo que contribuye a reducir la brecha digital en la Comunidad.

El servicio, gestionado por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital dentro de CyL Digital, ha registrado en total 15.225 atenciones presenciales y 4.885 en remoto, una modalidad incorporada a finales de 2023 que ha permitido un "notable crecimiento".

Según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press, debido a la atención a distancia mediante llamadas telefónicas, correo electrónico y WhatsApp, cualquier persona de la Comunidad puede acceder de forma "rápida y sencilla" a este recurso.

Asimismo, el asesoramiento en seguridad digital lidera las demandas, con 6.412 consultas que suponen el 31,88 por ciento del total. Entre los temas más recurrentes figuran la protección de dispositivos, la privacidad, el uso de antivirus, la realización de copias de seguridad y la gestión de contraseñas.

A estos temas, le siguen las consultas relacionadas con el uso de aplicaciones habituales, como WhatsApp, correo electrónico, videollamadas o redes sociales, que suman 5.294 atenciones, un 26,33 por ciento.

En tercer lugar, la configuración y uso del ordenador concentra 5.247 consultas, un 26,09 por ciento, y los trámites online --certificados digitales, DNI electrónico, Cl@ve, citas médicas o banca online-- han alcanzado los 2.203, lo que representa un 10,95 por ciento.

CyL Digital ofrece este asesoramiento gratuito tanto de manera remota como presencial. Los ciudadanos pueden acceder al servicio a través del teléfono y WhatsApp 900 909 752, del correo electrónico ayuda@cyldigital.es, y en el horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

La red de nueve espacios CyL Digital, distribuidos en todas las provincias, mantiene además la atención presencial para quienes prefieran acudir en persona. Toda la información sobre sus ubicaciones está disponible en la web de Espacios CyL Digital.