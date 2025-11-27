La Junta autoriza un nuevo centro castellano y leonés en el exterior en la provincia argentina de Buenos Aires

VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado el reconocimiento del origen castellano y leonés de la entidad 'Centro de Descendientes de Castilla y León de la Plata Asociación Civil', y su consecuente inscripción en el Registro de Comunidades Castellanas y Leonesas en el Exterior.

Los estatutos de esta comunidad cumplen con los requisitos normativamente establecidos para poder acceder a ostentar esta categoría. Entre ellos, se encuentra el de tener como fin el mantenimiento de lazos culturales, sociales o identitarios con Castilla y León, sus gentes, su historia y su cultura.

La asociación 'Centro de Descendientes de Castilla y León de la Plata' cuenta con alrededor de 80 socios y se convierte, de esta manera, en la comunidad número 141 en ser oficialmente reconocida dentro de este Registro.

Esta nueva Casa Regional en el municipio de La Plata se compromete con la organización de eventos culturales, conferencias, exposiciones y actividades recreativas relacionadas con Castilla y León, además de con el fomento del intercambio cultural, educativo y empresarial entre Castilla y León y Argentina.

Para ello, tendrá una especial importancia la formación de lazos de amistad y cooperación con otras asociaciones, instituciones o entidades interesadas en la promoción de la cultura de Castilla y León en este país iberoamericano.

Una de las prioridades de este nuevo centro será la prestación de apoyo y asistencia a los miembros de la Asociación en asuntos relacionados con Castilla y León, como información sobre viajes, eventos y oportunidades de negocio.

Además, actuará como enlace entre empresas, asociaciones y organismos públicos de Castilla y León y las entidades públicas o privadas con las cuales se desee establecer contacto o algún tipo de relación o intercambio comercial. Por último, se encargará de la difusión en Argentina de las posibilidades de inversión que ofrece Castilla y León, tanto de empresas como de individuos, en sectores como la automoción, el turismo, el transporte, las energías renovables, o en los ámbitos agroalimentario, inmobiliario y logístico, entre otros.

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, el número de castellanos y leoneses residentes en Argentina, a fecha de 1 de enero de 2025, asciende a 60.725, lo cual sitúa a este país como el que más ciudadanos originarios de esta Comunidad acoge, muy por delante de Francia, en segundo lugar, con 26.609 ciudadanos, y de Alemania, en tercer lugar, con 11.580.