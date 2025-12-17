Junta avanza a artesanos que "en breve" se materializará las ayudas para financiar gastos de promoción y asesoramiento

González Corral se reúne con los artesanos de Castilla y León. - JCYL

VALLADOLID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha avanzado que se materializarán en breve mediante acuerdo del Consejo de Gobierno y se destinarán a financiar los gastos derivados de la promoción, información, orientación, asesoramiento y coordinación de los integrantes de los artesanos, durante el próximo ejercicio.

Así se lo ha indiciado en una reunión de trabajo que ha mantenido esta mañana con los integrantes de la directiva de la Asociación de Artesanos Alimentarios de Castilla y León para exponerles la situación de las diferentes iniciativas en las que se está trabajando desde la Junta para impulsar a este colectivo.

González Corral, que se ha referido a los artesanos como un "reflejo de la historia y de las tradiciones" de La Comunidad, ha puesto sobre la mesa el compromiso del Gobierno autonómico con un sector "dinámico y singular", que favorece "el desarrollo económico del medio rural, la diversificación de las explotaciones agrarias y el asentamiento de la población", y que, además, forma parte de un ámbito agroalimentario, "convertido en un pilar fundamental de la economía autonómica y nacional".

En este sentido, la consejera ha expuesto a los representantes del colectivo, que engloba a más de 400 productores de las nueve provincias, los avances que se han producido en torno a varias de las propuestas en las que se está trabajando desde la Consejería, destacando la aprobación de una subvención directa para sufragar su actividad y la publicación del nuevo decreto.

En lo que respecta a la ayuda de colaboración, González Corral ha avanzado que se materializarán en breve mediante acuerdo del Consejo de Gobierno y se destinarán a financiar los gastos derivados de la promoción, información, orientación, asesoramiento y coordinación de los integrantes del colectivo, durante el próximo ejercicio.

El nuevo decreto, por su parte, "con el que se busca actualizar y mejorar las condiciones que regulan la actividad artesana en Castilla y León, así como su simplificación para lograr tal reconocimiento", según ha explicado la consejera, se encuentra avanzada su tramitación, después del consenso y el trabajo conjunto con la asociación, esperando que su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) se produzca a principios de 2026.

Asimismo, la consejera ha puesto sobre la mesa otros proyectos con los que se busca, "dinamizar los productos artesanos alimentarios de Castilla y León, incrementando su visibilidad y su presencia en mercados y canales; aumentar el número de empresas artesanas alimentarias, reduciendo barreras de entrada, acompañando el emprendimiento y favoreciendo el relevo generacional; y revitalizar la propia asociación y su base social, reforzando su gobernanza y su representatividad sectorial".

TIERRA DE SABOR

La Marca de Garantía Tierra de Sabor constituye un "pilar fundamental" en la promoción y valorización de los productos de la artesanía alimentaria de Castilla y León. Los artesanos alimentarios comparten con Tierra de Sabor los valores "de autenticidad, respeto por la tradición, compromiso con el territorio y excelencia en la elaboración, lo que convierte a esta marca en un instrumento clave para mejorar la visibilidad de sus productos, facilitar su acceso a los mercados y reforzar su posicionamiento dentro y fuera de la Comunidad".

A través de esta vinculación, se contribuye, además, a poner en valor el trabajo artesanal como elemento diferenciador del sector agroalimentario y como seña de identidad del medio rural de Castilla y León, detalla la información.