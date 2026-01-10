La Junta avanza en el desarrollo de la red de calor de Salamanca con la redacción del proyecto por casi 200.000 euros

SALAMANCA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta avanza en el desarrollo de la red de calor sostenible de Salamanca, una infraestructura estratégica de carácter medioambiental y energético que permitirá abastecer de calefacción y agua caliente sanitaria a cerca de 8.900 viviendas y 75 edificios del sector terciario de la capital, con la redacción del proyecto por casi 200.000 euros.

El proyecto global de la red de calor de Salamanca supone una inversión total prevista de 35 millones, cofinanciada con fondos europeos FEDER 2021-2027, y permitirá a los usuarios reducir su factura energética, evitar la inversión en calderas individuales y contribuir de forma significativa a la reducción de emisiones contaminantes en la ciudad.

Dentro de los trabajos técnicos necesarios para el diseño de la infraestructura, SOMACYL impulsa la redacción del proyecto constructivo de las conducciones correspondientes al Sector 1 de la red de calor sostenible de Salamanca, con un presupuesto base de 198.800 euros más IVA.

Este sector será el primero en ejecutarse y dará servicio al campus universitario, al complejo hospitalario y a los edificios públicos y privados situados en su entorno, constituyendo el núcleo inicial de despliegue de la red, según ha detallado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

La futura red de calor contará con una central de generación de energía térmica con una potencia de hasta 48 megavatios (MW), que se ubicará en la avenida Mariano Rodríguez Sánchez.

La instalación dispondrá de calderas de biomasa forestal con tecnología de parrilla móvil, complementadas con sistemas avanzados de control de emisiones, como multiciclón y electrofiltros, que garantizan un elevado rendimiento energético y el cumplimiento de los estándares medioambientales más exigentes.

El sistema de distribución se articulará a través de una red urbana de aproximadamente 50 kilómetros de conducciones, dividida en tres sectores que se irán desarrollando de forma progresiva en distintas fases.

La puesta en marcha de la red de calor sostenible de Salamanca permitirá una reducción estimada de 39.000 toneladas de CO2 al año, incrementará la independencia energética de Castilla y León y favorecerá el aprovechamiento sostenible de la biomasa forestal.

Asimismo, el proyecto generará un importante impacto económico y social, con la creación de unos 70 puestos de trabajo durante la fase de construcción, 20 empleos para la operación y mantenimiento de la red, y alrededor de 120 puestos de trabajo vinculados al medio rural para la obtención y logística de la biomasa.

Actualmente se encuentra en redacción el proyecto básico de la central de generación renovable que abastecerá a la red de calor de Salamanca, cuyos trabajos han sido adjudicados por un importe de 68.900 euros más IVA, al tiempo que se elaboran los estudios ambientales necesarios.

Las obras de la central de generación y de las conducciones de la red de calor tienen prevista su puesta en marcha en fases posteriores, con el objetivo de que la infraestructura entre en servicio en el año 2028.

Con este proyecto, la Junta de Castilla y León refuerza su apuesta por un modelo energético más limpio, eficiente y sostenible, alineado con los objetivos de transición energética y lucha contra el cambio climático.

REDES DE CALOR

Desde hace más de una década, la Junta desarrolla proyectos de redes de calor renovables basadas en biomasa a través de SOMACYL. En la actualidad, la Comunidad cuenta con 19 redes de calor en funcionamiento, que suman una potencia renovable instalada de 99 megavatios, 91 kilómetros de tuberías y una inversión acumulada de 85 millones de euros, suministrando energía térmica a 4.517 viviendas, 147 edificios terciarios y 9 usuarios industriales.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentran la red de calor de la Universidad de Valladolid, la red de calor industrial del polígono de Villalonquéjar, en Burgos, y la red de calor Valladolid Oeste.

De cara a los próximos años, Somacyl prevé invertir cerca de 135 millones de euros en nuevos proyectos y ampliaciones, con el objetivo de alcanzar en 2030 una potencia renovable instalada de 230 megavatios y una red de 182 kilómetros de conducciones.