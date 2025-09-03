Junta y Ayuntamiento mejorarán la travesía de Medina de Rioseco (Valladolid) a través de una inversión de 800.000 euros

Un momento de la firma del protocolo entre el consejero, José Luis Sanz Merino (i) y el alcalde David Esteban. - JCYL

VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital y el Ayuntamiento de Medina de Rioseco (Valladolid) han suscrito un protocolo general de actuación conjunta para mejorar la seguridad vial en la travesía de la carretera VA-913 y favorecer la ordenación del tráfico en el municipio, que tiene una estimación presupuestaria de 800.000 euros.

El acuerdo, firmado por el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, y el alcalde de Medina de Rioseco, David Esteban Rodríguez, contempla la adecuación como carretera de una conexión entre la VA-913 y la carretera N-601 que permitirá desviar el tráfico de paso fuera del casco urbano, reduciendo la interacción entre vehículos, peatones y ciclistas.

"Estas intervenciones, realizadas en estrecha colaboración con los ayuntamientos, responden a una estrategia integral que combina la modernización de la red viaria con el compromiso por el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos", ha explicado el consejero en declaraciones recogidas en un comunicado.

Sanz Merino ha subrayado que esta actuación responde al "firme compromiso" de la Junta por "garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía, reduciendo riesgos en zonas de alta confluencia y mejorando la movilidad en nuestros municipios".

Asimismo, ha destacado que invertir en seguridad vial "no es sólo una cuestión técnica, sino una inversión directa en el bienestar de nuestros vecinos, porque significa menos accidentes, más accesibilidad y entornos más amables para vivir".

Por último, ha remarcado que la Junta seguirá colaborando con las entidades locales para transformar la red viaria de la Comunidad, "priorizando aquellas actuaciones que tengan un impacto real y positivo en la vida diaria de las personas".