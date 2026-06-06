Junta, Ayuntamiento de Valladolid y UVA se comprometen a crear un centro de referencia en innovación e ingeniería

VALLADOLID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid y la Universidad de Valladolid han firmado un protocolo de colaboración para poner en marcha un espacio dedicado a la investigación, el desarrollo y el emprendimiento en tecnologías avanzadas, "con especial atención al ámbito aeroespacial, científico-tecnológico y de la ingeniería. ".

El acuerdo establece un marco de trabajo conjunto para impulsar un proyecto estratégico que aspira a convertir a Valladolid en "un polo de referencia para la generación de conocimiento, la transferencia tecnológica y el crecimiento de iniciativas empresariales innovadoras".

El futuro centro, según han señalado fuentes de la Junta de Castilla y León en un comunicado recogido por Europa Press, se podría ubicar en el edificio de la antigua Escuela Universitaria Politécnica, situado en la calle Francisco Mendizábal de la capital vallisoletana, un espacio vinculado históricamente a la formación y la investigación en ingeniería y que permitirá desarrollar un ecosistema de colaboración entre universidad, administraciones públicas y tejido empresarial.

La iniciativa contempla la creación de áreas específicas para el desarrollo de proyectos empresariales en distintas fases de maduración, desde startups tecnológicas hasta compañías consolidadas, así como espacios destinados a la investigación y al desarrollo de proyectos de interés público o de colaboración público-privada.

El marco de colaboración está orientado a la puesta en marcha de una estructura física o espacio de investigación. Las infraestructuras del centro deben contemplar dos espacios con un objetivo diferenciado, de los cuales el primero se dedicará al desarrollo de iniciativas empresariales en diferentes niveles de desarrollo, desde proyectos con un grado de maduración ya dentro del mercado hasta espacios destinados a startups de estos sectores.

En segundo lugar, habrá un espacio para investigación y desarrollo en un entorno más público o semipúblico en el que puedan participar las tres administraciones firmantes de este protocolo.

Para avanzar en la definición del proyecto, las tres entidades constituirán un grupo técnico de trabajo encargado de analizar las necesidades del futuro centro, determinar la distribución de espacios y proponer las actuaciones necesarias para su puesta en marcha.

La Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid y la Universidad de Valladolid coinciden en la importancia de reforzar la colaboración institucional para favorecer la captación y fidelización de talento, impulsar la innovación y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico vinculadas a sectores tecnológicos de futuro.

Con este protocolo, las tres instituciones reafirman su compromiso con el fortalecimiento del ecosistema de innovación en Castilla y León y con la promoción de iniciativas capaces de generar empleo cualificado, atraer inversión y consolidar la posición de la Comunidad como referentes en tecnología e ingeniería avanzada.