La Junta baja la Situación Operativa a 0 tras trece días en nivel 2 por la gravedad de los incendios

Una llama en el incendio forestal a las afueras de Casavieja, a 29 de julio de 2026, en Ávila, Castilla y León (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

VALLADOLID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha bajado este lunes, 3 de julio, la Situación Operativa a 0 tras estado trece días en nivel 2 por la gravedad y simultaneidad de los incendios forestales activos en todo el territorio autonómico.

La Consejería de Medio Ambiente ha informado, a través de una publicación en su cuenta de la red social 'X', de esta reducción de la situación operativa, la categoría de menor gravedad y que indica que los incendios activos en la actualidad pueden controlarse con los medios asignados y solo afectan a bienes de naturaleza forestal.

De esta forma, se ha puesto fin a la Situación Operativa 2 que se declaró el pasado 22 de julio debido a la simultaneidad y/o concentración espacial de incendios en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 o 2, fuegos que podían afectar a la población y bienes no forestales, que requerían de medidas de protección y que podían afectar a dos o más provincias u otras comunidad autónoma.

En este periodo de trece días, la Comunidad ha hecho frente a grandes incendios como el originado en Burgohondo (Ávila), el más grande de la historia de España, un fuego que llegó a unirse con otro originado en la Comunidad de Madrid y ser gestionado por el mando único del Ministerio del Interior tras declararse el nivel 3 de emergencia nacional. Este incendio se encuentra en la actualidad aún en IGR 2.

Este lunes, además del incendio de Burgohondo, Castilla y León tiene el incendio de Fermoselle (Zamora) en IGR 1 y seis incendios activos en gravedad 0.