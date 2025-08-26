La Junta bonifica los préstamos de autónomos, pymes y midcaps afectados por los incendios con condiciones preferentes

Un hidroavión trabaja en las tareas de extinción del incendio forestal, a 24 de agosto de 2025, en La Baña, Encinedo, La Cabrera, León, Castilla y León (España) - Carlos Castro - Europa Press

VALLADOLID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León ICECYL, ha puesto en marcha líneas específicas de financiación para ayudar a los empresarios y profesionales de Castilla y León afectados por los incendios con condiciones preferentes.

El objeto de las medidas es bonificar los préstamos concedidos por las entidades financieras y avalados por Iberaval a los autónomos, pymes y midcaps ubicados en las zonas de la Comunidad afectadas por los incendios para que puedan acceder a financiación en condiciones preferentes.

Por una parte, se ha abierto una línea para autónomos y microempresas --menos de diez empleados--, a través de la cuál se bonificará el total de los costes financieros, a lo que se suma otra línea para empresas con diez o más empleados, mediante la que se bonificará hasta el 2,5 % de los gastos financieros.

La tramitación de estas líneas se puede realizar en las oficinas de Iberaval ubicadas en cada una de las capitales de provincia de la Comunidad, así como en la de Ponferrada (León), según han destacado fuentes del Ejecutivo autonómico en un comunicado recogido por Europa Press.

UN PLAN INTEGRAL DE 114 MILLONES

Estas ayudas se incluyen dentro del plan extraordinario de 45 medidas aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta, que incluye actuaciones para reparar viviendas, infraestructuras, caminos rurales y patrimonio cultural.

Dotado con 114 millones de euros, el objetivo del plan es garantizar la sostenibilidad de los negocios a corto plazo y crear condiciones favorables para el desarrollo económico en el medio rural tras los incendios.