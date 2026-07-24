La Junta de Castilla y León da por "extinguida" la afección a Soria del incendio de La Mierla (Guadalajara)

SORIA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La web de información sobre incendios forestales de la Junta de Castilla y León, Inforcyl, muestra ya el incendio de La Mierla (Guadalajara) como extinguido, en lo que se refiere a la afección sobre la vecina provincia de Soria.

La Junta denominó esta incidencia como 'Retortillo de Soria', el término municipal más próximo al frente del incendio de La Mierla, que se declaró en la provincia de Guadalajara el pasado 16 de julio, que se estima que ha podido calcinar unas 32.000 hectáreas de terreno en la provincia castellano-manchega.

El incendio nunca llegó a alcanzar a territorio soriano, pero el humo originado por el mismo llevó a declarar la situación de IGR-2 en la provincia de Soria, donde se desalojaron la localidad de Barcones y una residencia de mayores ubicada en Retortillo de Soria.

Este problema desapareció ayer jueves y las personas evacuadas han podido volver a sus casas, cuando ya se rebajó la situación a IGR-1. Desde las 9.00 horas de este viernes el incendio figura como extinguido, en lo que se refiere a su afección a la zona sur de la provincia de Soria.