La Junta de Castilla y León invertirá 13,2 millones en la modernización del regadío de la Margen Izquierda del Porma

LEÓN 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha publicado recientemente en la Plataforma de Contratación del Estado la licitación del proyecto para desarrollar la infraestructura rural ligada al proceso de concentración parcelaria de la modernización del regadío en la Margen Izquierda del Porma, en la provincia de León, por 13,2 millones de euros.

Esta propuesta, referida a los sectores II y III de esta zona de riego, beneficiará a los más de 1.000 propietarios que cuentan con fincas en una superficie total de 4.800 hectáreas repartidas entre los municipios de Corbillos de los Oteros, Mansilla de las Mulas, Santas Martas y Villanueva de las Manzanas.

Como principales actuaciones, la iniciativa contempla la adecuación de una red de caminos superior a los 245 kilómetros de extensión, 201 de los cuales de nueva construcción, y otra de drenaje y desagües cifrada en 275 kilómetros, con la excavación de 98 kilómetros totalmente nuevos, según ha explicado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, el proyecto también integra la demolición de la antigua red de riego formada por acequias de hormigón, el escarificado de 124 kilómetros de caminos antiguos, el tapado de casi 114 kilómetros de cauces en desuso y la restauración del medio natural de toda la zona con la plantación de 1.600 árboles de especies autóctonas, además de la recuperación de doce hectáreas de zonas de extracción de materiales.

La Institución autonómica ha expresado que esta actuación está diseñada para "mejorar la competitividad" de las explotaciones, ya que otorgará una "accesibilidad total" a las nuevas fincas, mejorará la gestión del agua y la prevención de daños y facilitará la implantación del riego moderno.