La Junta celebra el inicio del Grado de Medicina en Burgos como un "hito" de impacto académico y social

Foto de familia de las autoridades que han participado en el acto de inicio de los estudios de Medicina en Burgos. - EUROPA PRESS

BURGOS 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha celebrado el inicio del Grado de Medicina en la Universidad de Burgos (UBU) como un "hito" de impacto académico y social en Castilla y León.

Suárez-Quiñones ha recalcado que la puesta en marcha de este grado responde al "impulso inequívoco" del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien adquirió este compromiso hace dos años y lo ha "convertido en una realidad tangible".

La llegada de Medicina a Burgos es el fruto de un trabajo coral y del "consenso" alcanzado en octubre de 2025 entre los rectores de las universidades públicas para diseñar el mapa de titulaciones de la Comunidad, ha recordado el consejero, para subrayar que esto ha contado con el "respaldo económico" de la Junta y la implicación directa de la sociedad burgalesa, desde el Ayuntamiento y la Diputación hasta colegios profesionales, sindicatos y tejido empresarial.

Así, Suárez-Quiñones ha aseverado que esta nueva titulación no solo amplía la oferta universitaria y da respuesta a una demanda formativa y profesional largamente esperada, sino que "refuerza de manera directa" el desarrollo socioeconómico de la comunidad.

El estreno de los estudios del grado llega en un momento de bonanza para la UBU, avalado por los indicadores nacionales. Informes recientes sitúan al campus burgalés en el tercer puesto nacional y en el primero autonómico en cuanto a rendimiento global, docencia e innovación. Destaca especialmente su tercer puesto en la generación de patentes por parte de su personal docente e investigador, así como la captación de fondos europeos para la investigación.

Con una comunidad que supera ya los 9.300 estudiantes --lo que supone casi 2.000 alumnos más que en el curso 19-20--, la UBU ha experimentado también un crecimiento sostenido en su plantilla, alcanzando los 1.329 profesionales entre personal docente, investigador y de administración y servicios.

Este dinamismo va ligado al incremento de la financiación autonómica destinada al sistema universitario, que desde 2019 ha aumentado "un 31,7 por ciento", según ha apuntado el consejero, quien, por otro lado, ha puesto el foco en la integración de las universidades dentro de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.

Suárez-Quiñones ha señalado que esta decisión obedece a una filosofía clara, acercar la institución académica "al tejido productivo" para fidelizar el talento joven en la Comunidad, mejorar su empleabilidad y potenciar el crecimiento económico.

COOPERACIÓN EMPRESAS-UNIVERSIDAD

En esta línea, el Gobierno autonómico profundizará durante la legislatura en una nueva configuración de los estudios donde las empresas no se limiten a acoger prácticas, sino que compartan con la universidad objetivos, planificación, seguimiento y evaluación.

Este modelo se impulsará también mediante "doctorados industriales y microcredenciales", herramientas clave en una comunidad donde más del 90 por ciento del tejido empresarial está formado por pymes y micropymes.

Para dar soporte a esta estrategia y a los nuevos grados, como Medicina en Burgos y León, Veterinaria en Salamanca o Farmacia en Valladolid, la Junta "mantendrá su apoyo financiero", ha aseveradp.

En el caso de la UBU, el plan de infraestructuras ha supuesto una inyección de más de 22 millones de euros, destinados a dotar las instalaciones necesarias para albergar estos nuevos estudios y a asumir la financiación del personal docente y de apoyo.

Por su parte, el rector de la UBU, José Miguel García, ha destacado en su discurso que la puesta en marcha de la Facultad de Medicina "es una fiesta familiar y un logro" de toda la comunidad educativa y de toda la ciudad, y ha avanzado que se trata de un "primer latido" que precederá a "muchos más".

García ha agradecido el trabajo de todas las instituciones, especialmente al presidente de la Junta de Castilla y León por el logro.

También ha intervenido el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, quien ha destacado la importancia de la Facultad de Medicina para la mejora del sistema sanitario y ha subrayado que sus profesionales darán respuesta "a los grandes retos de la salud global".