La Junta celebra una nueva Feria de Folklore y Gastronomía de Valladolid en un espacio renovado por el Ayuntamiento

La inauguración de la 42 edición de la Feria de Folklore y Gastronomía de Valladolid tendrá lugar este domingo, 7 de septiembre, en un nuevo recinto ferial de más de 10.000 metros cuadrados, con capacidad para 15.000 personas, inaugurado recientemente por el Ayuntamiento, y que lleva el nombre de José Luis Bellido, presidente de la Federación de Casas Regionales y Provinciales en Castilla y León (FECARCYL) desde su fundación.

El consejero de la Presidencia, González Gago, que asistirá al acto inaugural, ha destacado el compromiso del Consistorio de la capital vallisoletana con este proyecto, que refuerza la dimensión cultural y festiva de la ciudad como referente en tradiciones, folklore y gastronomía.

"El nuevo espacio no es solo una mejora logística, sino un símbolo del arraigo y el futuro de esta feria. Valladolid vuelve a demostrar que es una ciudad comprometida con su gente y con la diversidad cultural de Castilla y León", ha expresado.

En este marco, el Ejecutivo autonómico se suma al homenaje a José Luis Bellido, figura clave en la historia reciente del asociacionismo cultural en la Comunidad.

Bajo su liderazgo, ha señalado el consejero, la Federación, que agrupa a 21 casas regionales, con más de 11.000 familias asociadas, ha consolidado esta feria como un "auténtico punto de encuentro de identidades y raíces", por ello el nuevo recinto que lleva su nombre es un "merecido reconocimiento a toda una vida dedicada al servicio de la cultura popular y al fortalecimiento del tejido asociativo en la Comunidad".

APOYO "REFORZADO"

La Consejería de la Presidencia ha reforzado en esta legislatura su apoyo económico a FECARCYL, con un incremento del 232 por ciento en la colaboración que destina anualmente a esta Federación, y que alcanza en 2025 los 17.000 euros.

Este esfuerzo presupuestario, ha remarcado el consejero, refleja la "apuesta decidida" por garantizar la continuidad de unas tradiciones que, además de mantener vivo el folklore, promueven la convivencia y la identidad colectiva.

En palabras de González Gago, la Feria de Folklore y Gastronomía es "mucho más que una celebración", supone un "abrazo entre territorios, un desfile de sabores, músicas y emociones que nos recuerdan quiénes somos".