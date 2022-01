La Junta censura que el Gobierno desprestigie al sector cárnico, que se esfuerza por tener "un nombre en los mercados"

Reclama que dejen de "tomar decisiones" que perjudican a la industria, como las declaraciones de Garzón o la subida de impuestos de matriculación

VALLADOLID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo(PP), ha censurado este miércoles las declaraciones del ministro de Consumo del Gobierno de España, Alberto Garzón, ya que considera que en ellas "desprestigia" y "perjudica el nombre" de la carne producida en el país y en Castilla y León por un sector que se esfuerza por "entrar con un nombre en los mercados internacionales".

Así lo ha señalado Fernández Carriedo este miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha incidido en la petición de la renuncia al cargo del ministro de Unidas Podemos o, si no se produce, que el presidente, el socialista Pedro Sánchez, proceda a su cese. De hecho, ha considerado que la visita de este último a Palencia este fin de semana "sería una buena oportunidad" para anunciar esa decisión.

Según ha recalcado Fernández Carriedo, este sector "no se merece que un miembro del Gobierno" asegure en una entrevista a un medio de comunicación internacional como el británico The Guardian que sus productos "son de muy baja calidad y se basan en la falta de bienestar animal".

Tras recordar que la ganadería en Castilla y León tiene una posición de liderazgo en España, por lo que considera que el sector cárnico de la comunidad es "uno de los más perjudicados por declaraciones de un Gobierno que pone en riesgo los intereses del país" y considera que, en lugar de "apoyar a los sectores productivos, lo que hace es debilitar la posición estratégica en los mercados" y "poner en riesgo" la capacidad de exportación.

"Nos está costando mucho entrar con un nombre en los mercados internacionales y el Gobierno solo hace que desprestigiar y perjudicar ese nombre", ha lamentado Carriedo, que ha recordado que hace unos meses ya hizo unas declaraciones en las que también considera que perjudicaba al sector ya que hablaba de "dejar de consumir carne por su elevado impacto en el cambio climático".

Ahora, de hecho, el portavoz de la Junta ha aseverado que "lo empeora" porque interpreta que "pide a los consumidores de fuera que dejen de consumir carne de España porque es una carne de muy baja calidad y basada en el maltrato".

"23 FIGURAS DE CALIDAD RECONOCIDAS FUERA DE ESPAÑA"

Carriedo, que ha recalcado que en Castilla y León se producen carnes de "muy buena calidad, con 23 figuras reconocidas en el ámbito internacional", ha añadido que tampoco es la primera vez que Garzón y otros ministros del Gobierno de España de PSOE y Unidas Podemos "se acuerdan de la economía de Castilla y León", a lo que ha sumado las medidas que perjudicaron al sector de la remolacha azucarera o la ruptura del "equilibrio" entre la ganadería y el lobo.

Todo ello, hacia un sector que, como ha recalcado el portavoz, lo pasa "mal" ya que en los últimos meses ha visto como han aumentado notablemente los 'imputs' en consumos energéticos, en combustible o en los piensos para alimentar al ganado.

Ante las matizaciones planteadas por el ministro, Fernández Carriedo ha incidido en que si no aparecen publicadas en el propio The Guardian no servirá para que los consumidores británicos tengan otra idea sobre la carne de Castilla y León.

En la misma rueda de prensa, Fernández Carriedo ha querido lanzar mensajes de apoyo tanto a la ganadería como a la automoción, también importante para la industria de la Comunidad, ya que ha aseverado que se ve perjudicado por el incremento del Impuesto de matriculación.

Según Fernández Carriedo, la modificación que ha entrado en vigor el pasado día 1, supone la subida del precio de venta del vehículo "entre 800 y 1.000 euros" y se calculan pérdidas del entorno de 100.000 unidades matriculadas en Castilla y León.

"También somos una de las comunidades mas perjudicadas por este incremento impositivo para el sector automóvil", ha incidido.

Por todo ello, ha pedido al Gobierno de España que "deje de tomar decisiones que perjudican al sector productivo y al conjunto de la Comunidad".