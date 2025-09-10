Junta y CEOE impulsan la internacionalización y competitividad del sector textil en CyL con el proyecto 'Uniendo Moda'

VALLADOLID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

CEOE y la Junta han impulsado el proyecto 'Uniendo Moda' con el objetivo de fomentar la competitividad del sector textil y de la moda en la Comunidad, incentivar la cooperación empresarial y ampliar la visibilidad en los principales mercados internacionales.

Esta iniciativa ha organizado una reunión del sector, celebrada en formato presencial y online desde la sede de la Confederación Empresarial, y que ha sido inaugurada por la directora general de Comercio y Consumo de la Junta, María Pettit, y por el secretario general de CEOE Castilla y León, David Esteban.

Asimismo, la jornada ha contado con la intervención de la directora de Internacionalización e Inversiones del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (Icecyl), Verónica García, quien ha presentado los programas y herramientas que el instituto ha ofrecido a las empresas para facilitar su expansión internacional.

En el marco de la jornada, el Business Sales Manager de la firma Isabel Sanchís, Francesc Maiques, ha compartido la experiencia de internacionalización de la marca, presente en más de 40 países.

En su exposición, Maiques ha destacado "la relevancia de la formación continua, la participación en ferias internacionales y la colaboración con distribuidores como factores clave para consolidar el crecimiento en el exterior".

Según un comunicado de la CEOE recogido por Europa Press, el encuentro se ha consolidado como un "foro de referencia" para empresas y diseñadores del sector, al ofrecer información "útil" sobre instrumentos de apoyo institucional y dar visibilidad a casos de éxito empresarial.

Además, ha favorecido el diálogo directo entre profesionales y representantes públicos, con el objetivo de detectar necesidades comunes y explorar nuevas vías de colaboración.